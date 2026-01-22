ماذا يخطط 6 آلاف مشجع لمانشستر يونايتد قبل قمة فولهام؟

تتوقع مجموعة مشجعي مانشستر يونايتد 1958 مشاركة أكثر من 6 آلاف مشجع في احتجاجات ضد ملكية النادي، قبل المباراة القادمة للفريق على أرضه، في وقت تصعد فيه مجموعة المشجعين للضغط على السير جيم راتكليف وعائلة غليزر.

وتواجه العائلة الأمريكية غضبا جماهيريا منذ استحواذها على حصة أغلبية في أولد ترافورد بطريقة مثيرة للجدل عام 2005، حيث شهدت فترة ملكيتها مظاهرات واحتجاجات غاضبة.

وأصبح راتكليف مشاركا في ملكية النادي في فبراير/شباط 2024، وتعرض لانتقادات متزايدة مؤخرا، حيث أكدت مجموعة "ذا 1958" أنها تستهدفه أيضا خلال مسيرتها إلى ملعب أولد ترافورد قبل مباراة الفريق ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من فبراير/شباط المقبل.

وتتوقع المجموعة مشاركة عدد أكبر من المقدر بـ5 إلى 6 آلاف مشجع، والذين نظموا مسيرة سلمية في مباراة ضد أرسنال خلال مايو/أيار الماضي، وأكبر احتجاج على الإطلاق ضد مالكي يونايتد ولأول مرة يوجه رسميا إلى السير جيم راتكليف.

وقال متحدث باسم المجموعة: "جيم راتكليف جاء للتحالف مع عائلة غليزر، ونحن نرى أنه يساعدهم على البقاء في القيادة".

وأضاف: "21 عاما من الديون المتراكمة، وسوء الإدارة والجشع المالي مدة طويلة جدا، لقد فاض الكيل".

وتابع حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "لن نتواطأ، جيم راتكليف، لقد ساندناك، ولست بجانبنا، أنت الآن تقف جنبا إلى جنب مع عائلة غليزر، لست المنقذ".

وواصل: "بالنسبة لكثيرين، لقد جئت كالمهرج، وتتخبط من كارثة إلى أخرى، عاجزا تماما، عن إدارة إحدى أكبر مؤسسات كرة القدم في العالم، ويعشقه الملايين".

وقال أيضا: "لقد تم وعدنا بالأفضل، لكن بالنسبة لنا، أصبح النادي أضحوكة، ويشبه السيرك، وهذا يشمل تصميم الملعب الجديد".