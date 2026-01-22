برسالة مؤثرة.. كاسيميرو يعلن نهاية رحلته مع مانشستر يونايتد

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، رحيل لاعب خط الوسط كاسيميرو عن النادي عند انتهاء عقده في صيف العام الحالي.

وأوضح مانشستر يونايتد في بيان أن المشجعين سيحظون بفرصة تقدير مساهمات كاسيميرو في المباراة الأخيرة على ملعب الفريق هذا الموسم ضد نوتنغهام فورست.

من جهته أعلن لاعب الوسط الدولي البرازيلي كاسيميرو، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، تقديره الكبير لنادي مانشستر يونايتد وجماهيره، مؤكدا أن النادي سيبقى حاضرا في قلبه طوال حياته، ومشددا على عمق العلاقة التي شعر بها منذ اليوم الأول لوصوله إلى ملعب أولد ترافورد.

وأكد كاسيميرو أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن الوداع، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستحمل مزيدا من الذكريات التي سيصنعها مع الفريق خلال الأشهر الأربعة القادمة.

كما شدد لاعب ريال مدريد السابق على أن مانشستر يونايتد لا يزال أمامه الكثير ليناضل من أجله، موضحا أن تركيزه الكامل سيظل منصبا على تقديم أقصى ما لديه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية أن قرار النادي بعدم تمديد أو تجديد عقد كاسيميرو تم اتخاذه قبل إعلان اليوم الخميس بوقت طويل، وذلك في إطار خطط النادي طويلة الأمد.

وانتقل اللاعب البرازيلي 33 عاما إلى قلعة أولد ترافورد، قادما من ريال مدريد الإسباني في أغسطس/آب عام 2022 مقابل ما يقرب من 94 مليون دولار، ووقع عقدا لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأحرز كاسيميرو 21 هدفا في 146 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد.