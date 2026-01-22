قطر تحتضن "مباراة الأمل" بين أساطير الكرة وصناع المحتوى

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة النسخة الجديدة من الحدث الخيري العالمي "مباراة لإحياء الأمل 2026″، والتي ستقام يوم الجمعة الموافق 30 يناير/كانون الثاني الجاري على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وأعلنت منصة كيو لايف، التابعة لمكتب الإعلام الدولي لدولة قطر، عن القائمة الكاملة والنهائية للمشاركين في هذه المواجهة المرتقبة، والتي تجمع بين نخبة من أساطير كرة القدم العالمية، وأشهر صناع المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى فنانين عالميين حائزين على جوائز مرموقة، في تظاهرة إنسانية تهدف لدعم التعليم حول العالم.

تشهد المباراة منافسة بين فريقين يقودهما أشهر صانعي المحتوى، وهما فريق "شنكز" وفريق "أبو فلة". ويقود المدرب الفرنسي القدير أرسين فينغر فريق شنكز، الذي يضم في صفوفه أسماء لامعة من أساطير اللعبة مثل إيدن هازارد ومارسيلو ودييغو كوستا والنجم السعودي ياسر القحطاني، إلى جانب كوكبة من المؤثرين أمثال محمد عدنان وشاركي وأنغري جينج ومارلون.

ويتولى المدرب روبرتو دي ماتيو قيادة فريق أبو فلة، الذي يعج بالنجوم العالميين أمثال تييري هنري وجيرارد بيكيه وفرانك ريبيري وتيم كاهيل والنجم الإماراتي عمر عبدالرحمن، بمشاركة صناع محتوى ذوي شعبية جارفة يتصدرهم مستر بيست وكيه إس آي وعمرو نصوحي وأسامة مروه.

إلى جانب الإثارة الكروية، ستحظى الجماهير بجرعة ترفيهية استثنائية، حيث يحيي ثنائي فرقة "ذا تشين سموكرز" الحائزة على جائزة غرامي عرضا موسيقيا قبل انطلاق المباراة، بينما تتصدر فرقة "جوناس براذرز" العرض الفني الذي سيقام بين شوطي المباراة.

ويهدف هذا الحدث الضخم، الذي تنظمه منصة كيو لايف بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع واللجنة العليا للمشاريع والإرث، إلى جمع تبرعات مالية لدعم المشاريع التعليمية للمؤسسة في مختلف دول العالم، مما يكرس دور الرياضة والترفيه كقوة ناعمة في خدمة القضايا الإنسانية النبيلة وتوفير فرص التعليم للأطفال والمناطق الأقل حظا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).