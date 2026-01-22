شاهد.. فوز ليفربول وبايرن وتشلسي ويوفنتوس ونيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

تغلب ليفربول على مضيفه مارسيليا 3-صفر مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا، ليقترب من التأهل المباشر للأدوار الإقصائية.

سجل أهداف "الريدز" كل من: دومينيك سوبوسلاي وجيرونيمو رولي "هدف عكسي" وكودي جاكبو في الدقائق 45+1 و72 و90+2.

وبهذا الفوز، ارتقى ليفربول للمركز الرابع بوصوله إلى النقطة 15، وتوقف مارسيليا عند 9 نقاط وضعته في المركز التاسع عشر.

فوز بايرن ميونخ

وفاز بايرن ميونخ على ضيفه يونيون سانت جيلواز بنتيجة (2-0).

وسجل ثنائية البايرن هاري كين في الدقيقتين (52 و55).

وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ليضمن مقعده في الدور ثمن النهائي من البطولة، ويصبح ثاني فريق يضمن تأهله قبل الجولة الختامية بعد أرسنال، المتصدر، بينما تجمد رصيد سانت جيلواز عند 6 نقاط في المركز 31.

انتصار بشق الأنفس لتشلسي

حقق تشلسي فوزًا صعبا على ضيفه بافوس القبرصي بهدف دون رد.

وسجل النجم الإكوادوري مويسيس كايسيدو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز، رفع تشلسي بقيادة مدربه ليام روسينيور رصيده إلى 13 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين، بينما تجمد رصيد بافوس عند 6 نقاط، بعد فوز وحيد وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

يوفنتوس يهزم بنفيكا

حقق يوفنتوس فوزا مهما على حساب بنفيكا، بثنائية نظيفة.

سجل ثنائية اليوفي خيفرين تورام ووستون ماكيني في الدقيقتين 55 و64.

بهذا الفوز رفع اليوفي رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد بنفيكا عند 6 نقاط بالمركز التاسع والعشرين.

تعادل أتلتيكو مدريد

انتهت القمة المثيرة التي جمعت بين غالطة سراي وأتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتح "الروخي بلانكوس" التسجيل سريعًا في الدقيقة الرابعة من رأسية متقنة لجوليانو سيميوني.

لكن الرد التركي جاء سريعًا عبر هدف سجله ماركوس يورينتي خطأً في مرماه خلال الدقيقة 20، ليعادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع أتلتيكو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن محافظًا على موقعه القوي نحو التأهل المباشر.

أما غالطة سراي، فقد وصل إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر محتفظًا بفرصة المنافسة على المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.

فوز نيوكاسل

هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضيفه آيندهوفن الهولندي بثلاثية نظيفة 3- صفر.

وسجل للماكبايس يوان ويسا 8، أنطوني جوردون 30 وهارفي بارنيس 65.

بهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع المؤهل مباشرةً نحو دور الـ16 لكنه على موعد مع مباراة صعبة أمام مستضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب في الجولة الثامنة والأخيرة.