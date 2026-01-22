بالفيديو.. وزير الرياضة في الكونغو يهدي سيارة فاخرة لـ"المشجع التمثال"

تسلّم المشجع الكونغولي ميشيل كوكا، الشهير بـ"لومومبا"، سيارة فاخرة من وزير الرياضة والترفيه بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ديديه بوديمبو، تقديرا لدعمه المنتخب الوطني خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ برز باسم "المشجع التمثال".

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة تسلم "لومومبا" السيارة من الوزير والتقاط الصور التذكارية، حيث ظهر مرتديا ملابس مشابهة لتلك التي كان يرتديها في مباريات المنتخب الكونغولي في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب.

كما وقف بنفس الطريقة التي استلهم فيها هيئة الزعيم التاريخي الكونغولي باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء في تاريخ الكونغو الديمقراطية بعد الاستقلال عام 1960.

ومن جانبه، أشاد الوزير بوديمبو عبر حسابه في منصة "إكس" بدور المشجع قائلا: "شكرا لسفيرنا لومومبا على الخدمات التي قدمها للأمة. إنه يستحق ذلك بجدارة"

واستقطب ميشيل كوكا الأنظار خلال البطولة بسبب أسلوبه الفريد في التشجيع، إضافة إلى الشبه الكبير الذي يجمعه مع الزعيم التاريخي باتريس إيميري لومومبا.

وانتهت رحلة المشجع الشهير خلال كأس أفريقيا بعد خسارة الكونغو أمام الجزائر 1-0 في الأشواط الإضافية، في الدور ثمن النهائي، ليظهر مشاعره بالبكاء وانهياره من الحزن على خروج بلاده من البطولة، ليحظى بتعاطف كبير.