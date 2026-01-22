متفوقا على غريمه برشلونة.. ريال مدريد "ملك الإيرادات" عالميا

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة أندية كرة القدم الأغنى في العالم، للعام الثالث على التوالي، وفقا لدراسة نشرتها شركة “ديلويت” للخدمات المهنية العالمية في لندن.

وشارك ريال مدريد، اليوم الخميس، في بيان عبر حسابه الرسمي على الإنترنت، تصدره قائمة أندية كرة القدم الأعلى دخلا في العالم لموسم 2024-2025، وللعام الثالث على التوالي، بإجمالي إيرادات بلغت 1.161 مليار يورو.

وأشار الفريق الملكي في بيانه، إلى أن هذا الرقم يعد قياسيا، حيث تمثل هذه المرة الثانية التي تتجاوز فيها إيرادات النادي حاجز المليار يورو.

وبالنسبة لبقية الترتيب، احتل برشلونة الإسباني المركز الثاني في القائمة بإيرادات بلغت 974.8 مليون يورو، وجاء نادي بايرن ميونخ ثالثا بـ860.6 مليون يورو، وخلفه باريس سان جيرمان الفرنسي بإيرادات 837 مليون يورو.

أما بالنسبة للأندية الإنجليزية فجاءت متأخرة في الترتيب من المركز الخامس حتى العاشر، وتصدرها نادي ليفربول بإيرادات بلغت 836,1 مليون يويو وخلفه مانشستر سيتي بـ829.3 مليون يورو ثم أرسنال بـ821.7 مليون يورو ومانشستر يونايتد بـ 793.1 مليون يورو وتوتنهام بـ672.6 مليون يورو وعاشرا تشلسي بـ584.1 مليون يورو.