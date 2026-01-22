رئيس وزراء السنغال يدعو للتهدئة مع المغرب بعد أحداث نهائي كأس أفريقيا

دعا رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، إلى المصالحة والتهدئة مع المغرب عقب الأحداث التي سبقت تتويج منتخب بلاده باللقب الثاني في تاريخه في كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت هذه الدعوة من جانب سونكو، بعد نهائي مثير شهد توترا كبيرا وانتهى بفوز السنغال على "أسود الأطلس" بهدف دون رد بعد التمديد لوقت إضافي، حيث تخلل اللقاء احتجاجات من المدرب بابي ثياو واقتحام مشجعين سنغاليين الملعب، واشتباكات مع الأمن المغربي عقب احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، مما أسفر عن اعتقال 18 مشجعا في الرباط.

وأكد سونكو في رسالة وجهها للرأي العام أنه أجرى نقاشا مطولا مع نظيره المغربي، عزيز أخنوش، لضمان استمرار العمل بروح السكينة والوفاق بتوجيهات من الملك محمد السادس والرئيس باسيرو ديوماي فاي، حسبما ذكرت صحيفة "لو سولي" الحكومية السنغالية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على الروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين، داعيا المواطنين إلى عدم السماح لهذه الأحداث بتجاوز سياقها الرياضي البحت، كما حذر من الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج الفتنة، نافيا وقوع أي وفيات بين رجال الأمن كما روجت بعض الشائعات.

واختتم سونكو دعوته بمطالبة جماهير البلدين بـ "إلغاء تسييس" ما حدث في النهائي، مؤكدا أن الالتزام التاريخي للسنغال يرتكز على تعزيز علاقات السلام والاحترام بين الشعوب، وأن التحديات المشتركة التي تواجه الدولتين تتجاوز بكثير مجرد منافسة كروية.

اعتذار مدرب السنغال

وفي وقت سابق، اعتذر مدرب المنتخب السنغالي بابي ثياو عن تصرفه في نهائي كأس أمم أفريقيا عام 2025، بعدما طلب من لاعبي المنتخب الانسحاب من أرض الملعب احتجاجا على قرار حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء لصالح المغرب.

وقال ثياو في رسالة وجهها إلى جمهور كرة القدم: "أعتذر إذا كنت قد تسببت في أذى لأي شخص، لكن عشاق كرة القدم يدركون جيدا أن العاطفة جزء لا يتجزأ من هذه الرياضة".

وشارك عبر حسابه على إنستغرام صورا من قيادته لـ"أسود التيرانغا" والتتويج باللقب الأفريقي، معلقا عليها "من أجل السنغال، إن قلبي وروحي وعقلي متجذرون في هذا البلد الجميل الذي أعطاني كل شيء، ومن أجله سأفعل المستحيل".

وأضاف عن تصرفه في ليلة النهائي الأحد الماضي: "عشنا بطولة استثنائية بتنظيم رائع، لكنها انتهت للأسف بنهاية درامية. لم تكن نيتي أبدا مخالفة مبادئ اللعبة التي أحبها كثيرا؛ بل كنت أحاول فقط حماية لاعبي في مواجهة الظلم"، على حد قوله.

وتابع: "إن ما قد يراه البعض انتهاكا للقواعد، لم يكن في الحقيقة سوى رد فعل عاطفي تجاه الموقف المتحيز الذي واجهناه، وبعد التشاور، قررنا استكمال المباراة والمضي قدما للفوز بهذه الكأس من أجلكم".