دوري أبطال أوروبا.. النتائج والترتيب بعد الجولة السابعة

أقيمت على مدار يومين (الثلاثاء والأربعاء) مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونستعرض فيما يلي جميع النتائج وترتيب الفرق بعد نهاية الجولة:

بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2-0 سان جيلواز (بلجيكا)

سلافيا براغ (الجمهورية التشيكية) 2-4 برشلونة (إسبانيا)

أتالانتا (إيطاليا) 2-3 أتلتيك بلباو (إسبانيا)

مرسيليا (فرنسا) 0-3 ليفربول (إنجلترا)

غلطة سراي (تركيا) 1-1 أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) 3-0 أيندهوفن (هولندا)

تشلسي (إنجلترا) 1-0 بافوس (قبرص)

قره باغ (أذربيجان) 3-2 أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

يوفنتوس (إيطاليا) 2-0 بنفيكا (البرتغال)

ترتيب الفرق في دوري أبطال أوروبا:

أرسنال- 21 نقطة بايرن ميونيخ- 18 نقطة ريال مدريد- 15 نقطة ليفربول- 15 نقطة توتنهام- 14 نقطة باريس سان جيرمان- 13 نقطة نيوكاسل يونايتد- 13 نقطة تشلسي- 13 نقطة برشلونة- 13 نقطة سبورتينغ- 13 نقطة مانشستر سيتي- 13 نقطة أتلتيكو مدريد- 13 نقطة أتالانتا- 13 نقطة إنتر- 12 نقطة يوفنتوس- 12 نقطة بوروسيا دورتموند- 11 نقطة غلطة سراي- 10 نقاط قره باغ- 10 نقاط مرسيليا- 9 نقاط باير ليفركوزن- 9 نقاط موناكو- 9 نقاط أيندهوفن- 8 نقاط أتلتيك بلباو- 8 نقاط أولمبياكوس- 8 نقاط نابولي- 8 نقاط إف سي كوبنهاغن- 8 نقاط كلوب بروج- 7 نقاط بودو غليمت- 6 نقاط بنفيكا- 6 نقاط بافوس- 6 نقاط سان جيلواز- 6 نقاط أياكس- 6 نقاط أينتراخت فرانكفورت- 4 نقاط سلافيا براغ- 3 نقاط فياريال- نقطة واحدة كايرات- نقطة واحدة

نظام التأهل بدوري المجموعة الواحدة في أبطال أوروبا

يخوض كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة، بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج الديار. يتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ 16، في حين تتقدم الفرق الـ 16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الـ 8 الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافًا لما كان يحصل سابقًا.