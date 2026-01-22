رياضة|أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. النتائج والترتيب بعد الجولة السابعة

ليفربول فاز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (أسوشيتد برس)
Published On 22/1/2026
|
آخر تحديث: 04:34 (توقيت مكة)

أقيمت على مدار يومين (الثلاثاء والأربعاء) مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونستعرض فيما يلي جميع النتائج وترتيب الفرق بعد نهاية الجولة:

  • بايرن ميونيخ (ألمانيا) 2-0 سان جيلواز (بلجيكا)
  • سلافيا براغ (الجمهورية التشيكية) 2-4 برشلونة (إسبانيا)
  • أتالانتا (إيطاليا) 2-3 أتلتيك بلباو (إسبانيا)
  • مرسيليا (فرنسا) 0-3 ليفربول (إنجلترا)
  • غلطة سراي (تركيا) 1-1 أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
  • نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) 3-0 أيندهوفن (هولندا)
  • تشلسي (إنجلترا) 1-0 بافوس (قبرص)
  • قره باغ (أذربيجان) 3-2 أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)
  • يوفنتوس (إيطاليا) 2-0 بنفيكا (البرتغال)

ترتيب الفرق في دوري أبطال أوروبا:

  1. أرسنال- 21 نقطة
  2. بايرن ميونيخ- 18 نقطة
  3. ريال مدريد- 15 نقطة
  4. ليفربول- 15 نقطة
  5. توتنهام- 14 نقطة
  6. باريس سان جيرمان- 13 نقطة
  7. نيوكاسل يونايتد- 13 نقطة
  8. تشلسي- 13 نقطة
  9. برشلونة- 13 نقطة
  10. سبورتينغ- 13 نقطة
  11. مانشستر سيتي- 13 نقطة
  12. أتلتيكو مدريد- 13 نقطة
  13. أتالانتا- 13 نقطة
  14. إنتر- 12 نقطة
  15. يوفنتوس- 12 نقطة
  16. بوروسيا دورتموند- 11 نقطة
  17. غلطة سراي- 10 نقاط
  18. قره باغ- 10 نقاط
  19. مرسيليا- 9 نقاط
  20. باير ليفركوزن- 9 نقاط
  21. موناكو- 9 نقاط
  22. أيندهوفن- 8 نقاط
  23. أتلتيك بلباو- 8 نقاط
  24. أولمبياكوس- 8 نقاط
  25. نابولي- 8 نقاط
  26. إف سي كوبنهاغن- 8 نقاط
  27. كلوب بروج- 7 نقاط
  28. بودو غليمت- 6 نقاط
  29. بنفيكا- 6 نقاط
  30. بافوس- 6 نقاط
  31. سان جيلواز- 6 نقاط
  32. أياكس- 6 نقاط
  33. أينتراخت فرانكفورت- 4 نقاط
  34. سلافيا براغ- 3 نقاط
  35. فياريال- نقطة واحدة
  36. كايرات- نقطة واحدة

نظام التأهل بدوري المجموعة الواحدة في أبطال أوروبا

يخوض كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة، بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج الديار. يتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ 16، في حين تتقدم الفرق الـ 16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الـ 8 الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافًا لما كان يحصل سابقًا.

