"بأمر والدته".. دورغو يلبي طلب جماهير مانشستر يونايتد

خطفت والدة لاعب مانشستر يونايتد باتريك دورغو الأضواء من ابنها بعد ديربي مدينة مانشستر يوم السبت الماضي والذي سجل خلاله نجلها هدف الشياطين الحمر الثاني.

وظهرت والدة دورغو في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهي توجهه وتحثه بالتوقيع لجماهير مانشستر يونايتد خارج أولد ترافورد.

وكان دورغو يخطط في البداية لتجاوز الجماهير واكتفى بتحية بسيطة، لكن بعد نصيحة والدته، سارع اللاعب الدنماركي للتوجه نحو المشجعين وتلبية طلباتهم بالتوقيع، ما أثار إعجاب متابعي مواقع التواصل.

وعلق أحدهم: "هذه روح اللاعب الحقيقي" وأضاف آخر: "الأمهات يعرفن دائما الأفضل، استمعوا إليهن" بينما وصف ثالث الحدث بأنه "لحظة دافئة ومؤثرة".

وانتقل دورغو إلى أولد ترافورد في فبراير/شباط 2025 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني قادما من نادي ليتشي الإيطالي.