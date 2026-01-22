حسام حسن يشيد بمنشآت المغرب في كأس أفريقيا ويقارنها بأوروبا

أثنى مدرب منتخب مصر حسام حسن على تنظيم المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي اختتمت مؤخرا بتتويج السنغال، مبديا إعجابه بالبنية التحتية المميزة وحفاوة الاستقبال من الجماهير خلال البطولة.

وقال حسن خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد المصري لكرة القدم، إن البنية التحتية المغربية كانت مميزة ولم ير مثلها إلا في أوروبا.

وأضاف أنه كان سعيدا بالتواجد في البطولة رغم تشجيع بعض الجماهير لمنتخبات أخرى واجهت مصر، موضحا أن "هذا ربما كان نتيجة تخوفهم من قوة المنتخب المصري"، لكنه وصف التجربة بالمميزة والناجحة.

وحث حسن الجميع في مصر على دعم المنتخب خلال رحلة التحضير للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تبدأ بالمباريات الودية الدولية الكبيرة في الفترة المقبلة، مبينا أن "كرة القدم هي الأمر الوحيد الذي يسعد الشعب المصري بشكل كبير".

دعم منتخب مصر

بدوره، أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة دعمه الكامل للجهاز الفني لمنتخب الفراعنة في بطولة كأس العالم التي ستقام الصيف المقبل.

وقال أبو ريدة في المؤتمر الصحفي إنه يحرص بشكل دائم على التواصل مع الإعلام الرياضي، موضحا: "الاتحاد المصري حريص دائما على التواصل مع الإعلام الرياضي، واليوم كلنا ندعم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام وجهازه بالكامل، وهم على أعتاب مرحلة أقوى وأهم وهي الاستعداد لكأس العالم، وكاتحاد كرة ومجلس إدارة ندعمهم بكل قوة ونوفر لهم كل الإمكانيات، وهذا دورنا منذ اليوم الأول ولم يتغير".

وتابع: "أشكر الجهاز الفني للمنتخب فردا فردا، وكذلك اللاعبين نظرا للمجهود الكبير والروح القتالية في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة"، مبينا أن "المكاسب كثيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، منها النزول بمعدل الأعمار، وظهور لاعبين جدد، بجانب التأهل للدور قبل النهائي".

وأكمل: "دورنا كالعادة أن نوفر لمنتخبنا كل أجواء ومقومات النجاح، وهناك برنامج إعداد قوي ومميز للمنتخب، بالتنسيق مع الكابتن حسام حسن، سنلعب مباراتين في مارس/آذار مع منتخبي السعودية وإسبانيا، ثم مباراتين في مايو/أيار المقبل".

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وأنهى منتخب مصر، بقيادة مدربه حسام حسن، التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 متصدرا المجموعة الأولى، ليتأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد مشاركاته في أعوام 1934 و1990 و2018.