كيف يعوض برشلونة غياب بيدري ودي يونغ أمام كوبنهاغن؟

يخوض برشلونة مباراتها يوم الأربعاء المقبل أمام كوبنهاغن من أجل انتزاع مقعد ضمن أفضل 8 فرق في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنها تواجه مشكلة في خط الوسط.

ويفتقد المدرب الألماني كلا من بيدري وفرانكي دي يونغ، ثنائي الارتكاز الأساسي لبرشلونة. تعرض بيدري للإصابة في مباراة سلافيا براغ التي فازت فيها 4-2، أما دي يونغ، فسيغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وشكل دي يونغ مع بيدري ثنائيا مميزا في قلب خط وسط برشلونة، وفي حين أن أيا منهما لا يكون في أفضل حالاته عند تحمل مسؤوليات دفاعية، إلا أنهما معا يسهمان في مساعدة برشلونة على الصمود دفاعيا والتوهج هجوميا.

ما الخيارات المطروحة؟

يتعين على فليك إيجاد حلول في خط الوسط لهذه المباراة، ولديه عدة خيارات قيد الدراسة. إحداها هو إشراك إريك غارسيا في مركز الارتكاز.

في المباريات الأخيرة، لعب إريك كقلب دفاع، لكنه في المباريات السابقة التي لعب فيها في خط الوسط، قدم أداء مميزا. وتشير كل الدلائل إلى أنه سيلعب في هذا المركز، لكنه يحتاج لمن يسنده.

تشير صحيفة "ماركا" (Marca) إلى أن البديلين الطبيعيين هما مارك كاسادو ومارك بيرنال. فالأول يلعب تحت قيادة المدرب الألماني. لكنه كان أساسيا في الموسم الماضي عندما كان اللاعبون الأساسيون غير متاحين. أما بيرنال، فيحصل على وقت لعب متزايد. وعلاوة على ذلك، يريد المدرب أن يظهر أنه يعتمد عليه نظرا للشائعات التي انتشرت حول رحيله المحتمل.

أولمو وفيرمين

الخياران الآخران المطروحان أيضا هما داني أولمو وفيرمين لوبيز. وكلاهما في قمة مستواهما، وقد يمثل غياب بيدري ودي يونغ فرصة سانحة لهما للعب معا.

سيتطلب هذا تعديلا طفيفا على الخطة، إذ سيكون هناك لاعب ارتكاز واحد فقط، يفترض أن يكون إريك، وسيلعب أولمو وفيرمين في الوسط.