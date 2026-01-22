لاعبو السيتي يعيدون ثمن التذاكر لجماهيرهم بعد الخسارة في دوري الأبطال

قرر قادة مانشستر سيتي إعادة ثمن التذاكر التي دفعها مشجعو الفريق الذين سافروا إلى النرويج لمتابعة مباراة "السيتزنس" ضد بودو/غليمت في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مانشستر سيتي يوم الثلاثاء الماضي لهزيمة قاسية ومفاجئة بنتيجة 1-3 أمام بودو/غليمت في المباراة التي جرت على ملعب أسبميرا لحساب الجولة 7 وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

وأعلن قادة مانشستر سيتي أنهم بصدد إعادة ثمن التذاكر لما يقرب من 400 مشجع سافروا إلى النرويج لدعم فريقهم.

وأوضح الرباعي برناردو سيلفا، روبن دياز، إيرلينغ هالاند ورودري في بيان أن هذا القرار هو "أقل ما يمكن تقديمه للجماهير التي سافرت إلى النرويج رغم قسوة الطقس" بعد الأداء المخيب للفريق.

وجاء في بيان مشترك أصدره اللاعبون نيابة عن زملائهم في الفريق قالوا فيه "جماهيرنا تعني لنا كل شيء. نحن ندرك حجم التضحيات التي يقدمها مشجعونا عندما يسافرون عبر العالم لمساندتنا داخل الديار وخارجها، ولن نأخذ ذلك على أنه أمر مسلم به أبدا. إنهم أفضل جماهير في العالم".

وأضاف "كما نقدر أن الرحلة كانت طويلة وشاقة للجماهير التي ساندتنا في البرد القارس خلال أمسية صعبة لنا داخل الملعب. إن تحمل تكلفة هذه التذاكر للمشجعين الذين سافروا إلى بودو هو أقل ما يمكننا فعله".

وختم البيان "نحن مستعدون للقتال يوم السبت في مباراتنا أمام وولفرهامبتون، ثم مجددا يوم الأربعاء المقبل عندما نواجه غلطة سراي أمام جماهيرنا الرائعة في ملعب الاتحاد".

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن تكلفة تذاكر 374 مشجعا تقترب من 10 آلاف جنيه إسترليني.

وبخسارته المفاجئة أمام بودو/غليمت تراجع مانشستر سيتي إلى المركز 11 في جدول ترتيب مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، قبل جولة واحدة من نهاية هذا الدور.

إعلان

ويستقبل مانشستر سيتي ضيفه غلطة سراي التركي على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة، ويتعين عليه الفوز أولا ثم انتظار بقية النتائج لمعرفة إذا ما كان الفريق سيتأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي عبر المراكز 8 الأولى، أو سيضطر إلى خوض دور فاصل.