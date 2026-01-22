بالفيديو.. لاعب ينطح منافسه بعد عودته من إيقاف 9 مباريات

بعد عودته من إيقاف طويل، وجّه المونتينيغري ميلوتين أوسماييتش لاعب بريستون نطحة قوية لأحد اللاعبين خلال مباراة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "تشامبيونشيب".

واعتدى أوسماييتش على جون لوندسترام مدافع هال سيتي في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء ضمن الجولة 28 من التشامبيونشيب، وهي المباراة الرابعة للأول منذ عودته من آخر إيقاف.

وبدأت اللقطة باحتكاك بين اللاعبين حيث شوهد أوسماييتش وهو يدفع لوندسترام، وبعدها نطح الأول رأس الأخير أمام أنظار حكم الساحة ستيفن مارتن، الذي أخرج البطاقة الحمراء للاعب المعتدي على الفور.

اللافت أن أوسماييتش بدا مبتسما عقب طرده، قبل أن يرفع قميصه ليغطي وجهه أثناء خروجه من أرض ملعب ديبديل.

ومن المتوقع أن يُعاقب أوسماييتش بالإيقاف لـ3 مباريات بسبب السلوك العنيف وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويأتي هذا الفعل امتدادا لتصرفات سابقة مثيرة للجدل من اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، إذ أُوقف 8 مباريات بعدما عضّ رقبة أوين بيك لاعب بلاكبيرن بالموسم الماضي.

وبعدها أُدين بتوجيه إساءة عنصرية إلى التونسي حنبعل المجبري لاعب بيرنلي ليُعاقب بالإيقاف لـ9 مباريات، مع غرامة قدرها 21 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن أوسماييتش غاب عن فريقه بريستون بسبب الإيقاف لـ20 مباراة خلال الموسمين الماضيين، مع احتساب فترة الإيقاف المتوقعة لنطحه مدافع هال سيتي.

انتقادات لاذعة

في هذه الأثناء وجه بول هيكينغبوتوم مدرب بريستون انتقادا لاذعا لسلوك اللاعب متهما إياه بافتقاره إلى الاحترافية.

وقال هيكينغبوتوم "نعم إنها بطاقة حمراء، لقد خذلنا. هو لم يتسبب في خسارتنا هذه المباراة لكن بسببه سنفقد مهاجما في مبارياتنا الثلاث الكبيرة القادمة".

وأضاف "لم يتعلّم الدرس. هذه المشكلات غير مرتبطة بكرة القدم بحد ذاتها، أليس كذلك؟، نحن محترفون وهناك طريقة يجب أن نتصرف بها".

إعلان

وأتم هيكينغبوتوم "سواء كان ذلك في التدخلات داخل الملعب أو في الانضباط خارجه أو في التدريبات، فهناك أسلوب معيّن للاحترافية".

وتجمّد رصيد بريستون عند 43 نقطة أبقته في المركز السادس في جدول الترتيب، أحد مراكز الملحق المؤهل للصعود.

وسجّل أوسماييتش 28 هدفا في 96 مباراة خاضها مع بريستون منذ انضمامه للفريق عام 2023، خمسة منها في 15 مباراة هذا الموسم.