رياضة|بطولات عالمية|دولي

مدرب السنغال يبرر تصرفاته في نهائي كأس أفريقيا ويشيد بالتنظيم المغربي

Senegal's head coach Pape Thiaw holds the trophy after winning the Africa Cup of Nations final soccer match agaisnt Morocco, in Rabat, Morocco, Sunday, Jan. 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
مدرب السنغال أكد لم يرد مخالفة مبادئ كرة القدم بل حماية لاعبيه في مواجهة الظلم (أسوشيتد برس)
Published On 22/1/2026
|
آخر تحديث: 12:22 (توقيت مكة)

حفظ

اعتذر مدرب المنتخب السنغالي بابي ثياو عن تصرفه في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما طلب من لاعبي المنتخب الانسحاب من أرض الملعب احتجاجا على قرار حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع من المباراة، والنتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، لكنه في نفس الوقت ما فعله.

وقال ثياو في رسالة وجهها إلى جمهور كرة القدم: "أعتذر إذا كنت قد تسببت في أذى لأي شخص، لكن عشاق كرة القدم يدركون جيدا أن العاطفة جزء لا يتجزأ من هذه الرياضة".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وشارك عبر حسابه على إنستغرام صورا من قيادته لـ"أسود التيرانغا" والتتويج باللقب الأفريقي، معلقا عليها "من أجل السنغال، إن قلبي وروحي وعقلي متجذرون في هذا البلد الجميل الذي أعطاني كل شيء، ومن أجله سأفعل المستحيل".

وأضاف عن تصرفه في ليلة النهائي الأحد الماضي: "عشنا بطولة استثنائية بتنظيم رائع، لكنها انتهت للأسف بنهاية درامية. لم تكن نيتي أبدا مخالفة مبادئ اللعبة التي أحبها كثيرا؛ بل كنت أحاول فقط حماية لاعبي في مواجهة الظلم"، على حد قوله.

وتابع: "إن ما قد يراه البعض انتهاكا للقواعد، لم يكن في الحقيقة سوى رد فعل عاطفي تجاه الموقف المتحيز الذي واجهناه، وبعد التشاور، قررنا استكمال المباراة والمضي قدما للفوز بهذه الكأس من أجلكم".

ووجه المدرب الشكر إلى رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي ووزارة الرياضة واتحاد كرة القدم على توفير أفضل الظروف للمنتخب ودعمه، كما وجه شكرا خاصا للجماهير السنغالية التي ساندت المنتخب منذ بداية البطولة حتى آخر لحظة.

epa12660775 Morocco's head coach Walid Regragui (L), Morocco's captain Achraf Hakimi (R) and referee Jean Jacques Ndala Ngambo talk to Senegal head coach Pape Thiaw as Thiaw walks off the pitch after a penalty has been awarded to Morocco during the Africa Cup of Nations (CAN) final football match between Senegal and Morocco in Rabat, Morocco, 18 January 2026. EPA/JALAL MORCHIDI
ثياو طلب من لاعبيه مغادرة الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في نهائي كأس أفريقيا (الأوروبية)

وختم رسالته بالقول: "لم أكن لأحقق كل هذا لولا عائلتي، أمي التي رحلت عن هذا العالم، وأبي وزوجتي وأطفالي الذين يمنحونني مصدرا إضافيا للتحفيز. وأخيرا أقول لرجالي، هؤلاء المحاربين الـ28 الذين بذلوا العرق والدم والروح من أجل وطنهم: إنه لفخر لي أن أقودكم، فأنتم لستم مجرد أساطير، بل أشخاص استثنائيون".

إعلان
المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان