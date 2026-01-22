حاسوب عملاق يتنبأ بترتيب الفرق الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا

مع بقاء جولة أخيرة على انتهاء مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ما تزال العديد من الفرق العريقة تواجه خطر عدم التأهل المباشر للدور ثمن النهائي، فيما ضمن فريقان فقط العبور قبل خوض المباراة الختامية.

وتأهل فريقا أرسنال المتصدر بالعلامة الكاملة (21 نقطة) وبايرن ميونخ الثاني (18 نقطة) إلى الدور ثمن النهائي قبل جولة من نهاية الدور الأول، على أن يلحق بهما 6 أندية أخرى ستعرف هويتها بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل بتوقيت واحد عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وبحسب النظام الجديد للبطولة الذي بدأ العمل به موسم 2024-2025، فإن الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، على أن تخوض الفرق من المراكز 9 إلى 24 ملحقاً من ذهاب وإياب من أجل بلوغ ثمن النهائي، فيما تودع الفرق صاحبة المراكز من 25 إلى 36 البطولة.

الفرق المتأهلة مباشرة من المراكز الثمانية الأولى

ووفق توقعات حاسوب أوبتا العملاق فإن 4 أندية إنجليزية و3 من الدوري الإسباني إلى جانب بايرن ميونخ، ستكون صاحبة المراكز الثمانية الأولى.

وجاء ليفربول الذي حقق انتصارا رائعا خارج الديار على أولمبيك مارسيليا بثلاثية نظيفة، في المركز الثالث كمرشح بارز لبلوغ المراحل الإقصائية، يليه الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

وعلى الرغم من الهزيمة الصادمة في النرويج أمام بودو/غليمت، فإن الحاسوب العملاق يرشح مانشستر سيتي لتدارك الموقف والتأهل مباشرة دون الحاجة إلى خوض الملحق.

وتاليا توقعات حاسوب "أوبتا" للفرق صاحبة المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري:

أرسنال: 100%.

بايرن ميونخ: 100%.

ليفربول: 94.51%.

ريال مدريد: 83.96%.

برشلونة: 79.8%.

توتنهام هوتسبير: 51.27%.

مانشستر سيتي: 60.04%.

أتلتيكو مدريد: 48.81%.

الفرق المتأهلة إلى الملحق

وفي مفاجأة من العيار الثقيل يتوقع حاسوب أوبتا عدم نجاح باريس سان جيرمان (حامل اللقب) في التأهل مباشرة إلى الدور الثاني، أي أنه سيضطر إلى خوض الملحق.

إعلان

وتنبأ الحاسوب باحتلال باريس سان جيرمان – الذي سيستقبل ضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة – المركز التاسع في جدول الترتيب، فيما يواجه إنتر ميلان وصيف "بي إس جي" المصير ذاته إذ سيحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب.

ومن بين أبرز الفرق الكبرى المتوقع أن تكون في المراكز من 9 إلى 24، تشلسي ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند ونابولي.

الفرق التي ستودع البطولة من مرحلة الدوري

واستنادا إلى بيانات أوبتا الخاصة بالنقاط والمراكز المتوقعة يتوقع خروج عدد من الأندية الكبرى من دوري أبطال أوروبا بعد مرحلة الدوري أبرزها أياكس أمستردام، النادي العريق الذي توج باللقب القاري 4 مرات، إلى جانب أندية: