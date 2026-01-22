شاهد.. نتيجة وملخص مباراة الغرافة والشارقة في كأس السوبر القطري الإماراتي

توج نادي الشارقة بلقب كأس السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم، بعد فوزه 5 – 4 بركلات الترجيح، على الغرافة القطري، عقب انتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بالتعادل بنتيجة 1-1 اليوم الخميس.

وعلى ملعب ثاني بن جاسم، افتتح فلورينيل كومان التسجيل للغرافة في الدقيقة 64، من هجمة منظمة شهدت سلسلة من التمريرات بين لاعبي الفريق القطري، لتصل الكرة في النهاية للاعب الروماني، الذي سدد بقدمه اليسرى تصويبة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يمين حارس مرمى الشارقة، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتسكن شباكه.

ولم يهنأ الغرافة بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز لوان بيريرا هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 73، حيث تابع ركلة ركنية من جهة اليمين، نفذت عرضية، أبعدها دفاع الغرافة، لتصل إلى ماجد راشد، الذي سدد مباشرة من خارج المنطقة، ليقابلها اللاعب الإماراتي، بلمسة سحرية من داخل المنطقة، وتغير الكرة اتجاهها، ليضعها على يسار حارس مرمى الفريق القطري، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

وبعد اللجوء إلى ركلات الترجيح أحرز لاعبو الشارقة جميع ركلات الترجيح الخمس التي قاموا بتنفيذها، ليتمكن الفريق في النهاية من حصد اللقب.