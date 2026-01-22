شاهد احتفال البرازيلي ريتشارليسون بتتويج السنغال

حظي السنغالي باب ماتار سار، لاعب توتنهام هوتسبير، باستقبال مميز من زملائه عقب عودته إلى تدريبات الفريق، بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت تدريبات توتنهام لقطة لافتة، حيث حرص المهاجم البرازيلي ريتشارليسون على تهنئة سار بطريقة خاصة، بعدما قبل الميدالية الذهبية التي توج بها بطلًا لأفريقيا مع منتخب السنغال، في أجواء احتفالية داخل صفوف الفريق اللندني.

من جهته، عبر باب ماتار سار عن سعادته البالغة بالتتويج الذي قال إنه جاء نتيجة وقوف الجماهير السنغالية خلف المنتخب الذي تمكن من إحراز الكأس الأفريقية الثانية في تاريخ أسود التيرانغا.

وشدد اللاعب على أن التتويج أعطاه دفعة معنوية كبيرة لتقديم أداء مميز ومساعدة زملائه في نادي توتنهام لإكمال ما تبقى من مباريات الموسم بطريقة جيدة.