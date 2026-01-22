رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

شاهد احتفال البرازيلي ريتشارليسون بتتويج السنغال

Soccer Football - Premier League - AFC Bournemouth v Tottenham Hotspur - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - January 7, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison arrives at the stadium before the match REUTERS/Isabel Infantes EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
سجل ريتشارليسون مع توتنهام خلال الموسم الحالي 7 أهداف حتى الآن (رويترز)
Published On 22/1/2026
|
آخر تحديث: 22:01 (توقيت مكة)

حفظ

حظي السنغالي باب ماتار سار، لاعب توتنهام هوتسبير، باستقبال مميز من زملائه عقب عودته إلى تدريبات الفريق، بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت تدريبات توتنهام لقطة لافتة، حيث حرص المهاجم البرازيلي ريتشارليسون على تهنئة سار بطريقة خاصة، بعدما قبل الميدالية الذهبية التي توج بها بطلًا لأفريقيا مع منتخب السنغال، في أجواء احتفالية داخل صفوف الفريق اللندني.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

من جهته، عبر باب ماتار سار عن سعادته البالغة بالتتويج الذي قال إنه جاء نتيجة وقوف الجماهير السنغالية خلف المنتخب الذي تمكن من إحراز الكأس الأفريقية الثانية في تاريخ أسود التيرانغا.

وشدد اللاعب على أن التتويج أعطاه دفعة معنوية كبيرة لتقديم أداء مميز ومساعدة زملائه في نادي توتنهام لإكمال ما تبقى من مباريات الموسم بطريقة جيدة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان