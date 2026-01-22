التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، التشكيلة المثالية بعد نهاية الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت القائمة المختارة مفارقة رقمية لافتة، حيث خلت تماما من سيطرة ناد بعينه أو هيمنة عمالقة القارة التقليديين على المراكز، بل ضمت 11 لاعبا يمثلون 11 ناديا أوروبيا مختلفا.

هذا التنوع يؤكد أن التألق لم يعد حكرا على فريق واحد، بل توزع على مختلف ملاعب القارة العجوز.

وضمت القائمة مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعد تسجيله هدفا وتقديمه تمريرتين حاسمتين في مباراة الفوز الكاسح على موناكو الفرنسي (6-1).

كما سجل المهاجم الكولومبي لسبورتينغ لشبونة البرتغالي لويس سواريز حضوره في التشكيلة، بعد تسجيله هدفين ضد باريس سان جيرمان (2-1).

التشكيلة المثالية

حراسة المرمى: تزولاكيس (أولمبياكوس اليوناني)

المدافعون: فان دايك (ليفربول)، غونديرسن (بودو/غليمت)، جعفرغولييف (كاراباخ)، بيدرو بورو (توتنهام).

خط الوسط: تورام (يوفنتوس)، فيرمين لوبيز (برشلونة)، نافارو (أتلتيك بلباو).

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، سيميوني (أتلتيكو مدريد)، سواريز (سبورتينغ).

تجدر الإشارة إلى أن جميع مباريات الجولة القادمة من دوري أبطال أوروبا ستقام يوم الأربعاء الموافق 28 يناير/كانون الثاني، الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.