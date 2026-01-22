الإيطالي بوف ينضم لفريق إنجليزي بعد سكتة قلبية أبعدته 13 شهرا

أعاد نادي واتفورد الإنجليزي، اللاعب الإيطالي الشاب إدواردو بوف، إلى الحياة، بعدما أعلن أمس الأربعاء تعاقده بشكل رسمي معه بعقد لمدة 5 سنوات ونصف، بعد فسخ عقده مع نادي روما الإيطالي بالتراضي يوم السبت الماضي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما والذي كان معارا من روما إلى فيورنتينا، قد سقط بشكل مفاجئ فوق أرضية الملعب في ديسمبر/كانون الأول 2024، خلال مواجهة مع إنتر ميلان بالدوري الإيطالي، نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وخضع بوف بعدها لعملية زراعة جهاز "منظم لضربات القلب"، ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ ذلك الحين رغم تعافيه لاحقا، وذلك نظرا للقوانين الرياضية في إيطاليا التي تمنع لاعبي كرة القدم من المشاركة في المباريات الرسمية بجهاز تنظيم ضربات القلب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رياضية.

ونشر الحساب الرسمي لواتفورد عبر منصة إكس، مقاطع فيديو من تقديم اللاعب للجماهير والاحتفاء به، وذلك بين شوطي المباراة التي جمعت الفريق بنادي بورتسموث في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "تشامبيونشيب".

وعبر اللاعب عن سعادته البالغة بانتقاله لناديه الجديد في بيان نشرته واتفورد عبر موقعها الإلكتروني أمس، وقال بوف: "أود أن أشكر أسرة واتفورد بأكملها على الترحيب الحار الذي حظيت به، منذ اليوم الأول، وفروا لي أفضل الظروف الممكنة لاتخاذ هذه الخطوة المهمة في مسيرتي الكروية".

وأضاف الإيطالي: "كنت أتوق للعودة إلى أرض الملعب، والعودة مع ناد عريق مثل واتفورد تملأني فخرا عظيما. أنا متحمس للتدرب مع زملائي الجدد والمشاركة في المباريات، وأتطلع بشوق إلى إظهار امتناني للثقة التي منحت لي".