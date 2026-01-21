مدرب ألماني يترك كرة القدم للعمل في مطعم

قرر المدرب الألماني ألكسندر نوري بدء مرحلة جديدة من حياته بعيدا عن كرة القدم، وذلك بعد 4 أعوام كاملة من ابتعاده عن مجال التدريب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نوري البالغ من العمر 46 عاما، استلم مؤخرا وظيفته الجديدة في إدارة مطعمين شهيرين.

وأوضحت أن نوري الذي كان مدربا لامعا في الدوري الألماني قبل سنوات، بدأ في يناير/كانون الثاني الجاري العمل في مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة، في هيرتسو غنرات الألمانية، المدينة الصغيرة التي تقع في ولاية شمال الراين-وستفاليا.

مدرب ألماني يعمل في "ماكدونالدز"

وعلقت على ذلك بالقول "وضع نوري السبورة التكتيكية جانبا وبشكل مؤقت من أجل التفرغ تماما لعمله الجديد، لقد قرر إحداث تغيير جذري في حياته وتبديل مساره المهني بحثا عن قدر أكبر من الاستقرار في حياته الشخصية"

وعن وظيفته الجديدة قال نوري "في نهاية المطاف يقوم العملان على جمع الناس معا، اللاعبون في كرة القدم، والموظفون في المطعم".

وأضاف "المبدأ الأساسي واحد، يجب أن تفهم من هو الشخص الذي أمامك وما الذي يحفزه، وما الذي يحتاجه ليقدم أفضل ما لديه".

وكان نوري قد ابتعد عن التدريب عام 2022 بعد تجربة غير موفقة مع فريق كافالا اليوناني، الذي أنهى ذلك الموسم في المركز الأخير بجدول الترتيب.

أفضل لحظات نوري

وقبلها بسنوات عاش نوري أفضل لحظة في مسيرته التدريبية حين نجا بفيردر بريمن نادي طفولته من الهبوط في موسم 2015-2016.

ففي ذلك الموسم نجح نوري مع فيردر بريمن في تجنب الخسارة عبر سلسلة من 11 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات وتعادلين أبقت الفريق في دائرة الكبار.

وخلال مسيرته التدريبية أشرف نوري على تدريب العديد من الفرق هي في إف بي أولدينبورغ، شباب فيردر بريمن، فيردر بريمن، إنغولشتات، هيرتا برلين (كمساعد ثم مدرب مؤقت)، وأخيرا كافالا.

واعتزل نوري كرة القدم كلاعب عام 2011 بعد مسيرة استمرت 13 عاما، وحصل على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2016، إلى جانب مواطنه جوليان ناغلسمان المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا.