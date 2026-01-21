نادي الهلال السعودي يحقق إيرادات مليارية

أعلنت شركة نادي الهلال السعودي عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 1.27 مليار ريال سعودي (نحو 338.67 مليون دولار أميركي) خلال موسم 2024-2025، مسجلة نمواً بنسبة 17% مقارنة بموسم عامي 2023/2024 الذي بلغت فيه الإيرادات 1.09 مليار ريال (نحو 290.67 مليون دولار أميركي).

ووفق التقرير السنوي للشركة، الصادر اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح إلى 37.8 مليون ريال (نحو 10.08 ملايين دولار أميركي)، محققاً نمواً بنسبة 13% عن الموسم السابق، في ظل تحسن الأداء المالي والتجاري وتنوع مصادر الدخل.

وسجلت الشركات التابعة أداءً متبايناً، حيث حققت شركة أكاديميات الهلال إيرادات بقيمة 36 مليون ريال (نحو 9.6 ملايين دولار أميركي)، بصافي ربح بلغ 8.5 مليون ريال (نحو 2.27 مليون دولار أميركي)، فيما سجلت شركة فور الهلال إيرادات بلغت 48 مليون ريال (نحو 12.8 مليون دولار أميركي)، وصافي ربح قدره 8 ملايين ريال (نحو 2.13 مليون دولار أميركي).

كما بلغت قيمة البضائع المباعة عبر منصة بلو 76 مليون ريال (نحو 20.27 مليون دولار أميركي).

وفي الجانب التجاري، ارتفعت إيرادات الرعايات والشراكات بنسبة 16.5%، لتصل إلى 505.9 مليون ريال (نحو 134.91 مليون دولار أميركي)، مع توقيع 10 اتفاقيات رعاية جديدة مع شركاء محليين ودوليين.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي العائد من ظهور الرعاة بلغ 4.3 مليار ريال (نحو 1.15 مليار دولار أميركي) خلال الموسم، مقارنة بـ 3.54 مليار ريال (نحو 944 مليون دولار أميركي) في الموسم السابق، توزعت بين 1.6 مليار ريال (نحو 426.67 مليون دولار أميركي) من الظهور التلفزيوني و2.7 مليار ريال (نحو 720 مليون دولار أميركي) من وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شهدت الشركة نمو عدد الموظفين بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها، ضمن توجهها لتطوير رأس المال البشري وتعزيز بيئة العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.