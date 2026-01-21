الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره الفيحاء في مباراة مهمة ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، التي تجمعهما على ملعب المملكة أرينا.

وحقق الزعيم فوزًا مثيرًا على نيوم بنتيجة (2-1) في الجولة السابقة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي

تقام المباراة التي تجمع الهلال ضد الفيحاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي، يوم الخميس 22 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت المغرب والجزائر والسابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء في دوري روشن

thmanyah

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيلتان المتوقعتان

الهلال: الربيعي، حمد اليامي، بابلو ماري، حسان تمبكتي، ثيو هيرنانديز، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، مالكوم، سالم الدوسري، داروين نونيز.

الفيحاء: موسكيرا، البقعاوي، سمولينغ، فيلانويفا، بامسعود، ريان، سيميدو، بنزيه، جيسون، غانفولا، ساكالا