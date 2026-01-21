رسالة مؤثرة من حكيمي بعد خسارة المغرب نهائي كأس أفريقيا

وجه قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي رسالة مؤثرة لجماهير "أسود الأطلس" بعد يومين من الخسارة أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، والإخفاق في التتويج بالبطولة التي أقيمت في المغرب.

وأكد حكيمي في رسالة مطولة نشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه مر بأيام "عصيبة للغاية"، معترفا بحاجته إلى "التحدث من القلب".

وقال حكيمي: "اليوم أصبح المنتخب المغربي فريقا قويا، محترما ومثيرا للإعجاب، ويعكس صورة بلد يتقدم بثقة ويثبت للعالم أنه ينتمي إلى مصاف الدول الكروية العظيمة".

رسالة حكيمي للجماهير المغربية

وتحدث نجم "أسود الأطلس" عن "الفخر الهائل بتمثيل أمة بأكملها"، معبرا عن أمله في أن يكون قد "ألهم الأمل في ملايين الناس، في الداخل والخارج".

وشكر حكيمي الشعب المغربي على الدعم الكبير الذي حظي به المنتخب في البطولة قائلا: "شكرا لوجودكم معنا في كل مباراة، في كل دقيقة، وفي كل شعور. كنتم لاعبنا الثاني عشر، وقوتنا حين تثاقلت الأرجل وتألمت القلوب. لقد شعرنا بدعمكم في المغرب وفي كل بقاع العالم".

ووجه التحية للمدرب وليد الركراكي وكامل طاقمه وزملائه اللاعبين "على العمل والالتزام والتضحيات الكبيرة التي قدمناها معا خلال كأس أفريقيا. إنها 35 يوما من العيش المشترك، والجهد المتواصل، والانضباط، والوحدة. مجموعة أظهرت للعالم أن المغرب لا يكتفي بالمنافسة، بل يلهم".

وأضاف: "هذه الرحلة لم تنته هنا. ما مررنا به يشكل أساسا متينا للمستقبل. بهذه العقلية، وبهذا التلاحم، وبهذا الطموح، لا حدود لما يمكن لهذا الفريق تحقيقه. المستقبل يبنى على ما نزرعه اليوم. المستقبل مشرق. سيواصل المغرب مسيرته مرفوع الرأس".

وشكر حكيمي كذلك ملك المغرب "على العمل الجبار الذي أنجز كي تكون هذه النسخة من كأس أفريقيا، دون شك، الأفضل في التاريخ، وأن تنظم في بلدنا"، كما وجه شكره لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع "على التزامه الكامل تجاه هذا المنتخب، وعلى ثقته بنا في كل مرحلة من مراحل الطريق".

مشاركات حكيمي في كأس أفريقيا

وغاب حكيمي عن أول مباراتين للمنتخب المغربي في كأس أفريقيا أمام جزر القمر ومالي بسبب معاناته من إصابة أبعدته عن الملاعب لشهرين، قبل أن يشارك في الثالثة ضد زامبيا، ثم ظهر في مباريات الأدوار الإقصائية حتى النهائي.

وأقيمت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط الذي يتسع لـ69500 متفرج، وبلغ عدد الحضور في المباراة النهائية 66526 متفرجا.

وتفوقت السنغال على المغرب بهدف نظيف بعد الأشواط الإضافية، إثر تهديدها بالانسحاب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يهدرها لاعب المغرب إبراهيم دياز وتفوز السنغال بهدف بابي غاي.