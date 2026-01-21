خوارزمية المنشطات تثير صدمة في كرة القدم الفرنسية

كشف تحقيق علمي نشرته مجلة "إبسيلون" (Epsilon) أن معدل الكشف عن المنشطات في كرة القدم قد يكون أقل بكثير مما ينبغي، نتيجة قصور في الخوارزمية التي تستخدمها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والتي يعتمد عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإجراء اختباراتهما.

وأوضح التحقيق أن نموذجا جديدا طوره باحثون من المعهد الوطني للرياضة وجامعة "باريس-سيتي" عام 2019، يعطي نتائج تختلف جذرياً عن خوارزمية "وادا" الحالية.

حلل الباحثون عينات دم 39363 لاعبا من دوري الدرجة الأولى والثانية الفرنسي بين عامي 2006 و2019، ووجدوا أن 19% منهم يظهرون أنماطاً غير طبيعية في البيانات البيولوجية.

بالمقابل، تشير سجلات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن معدل الحالات الإيجابية في كرة القدم لا يتجاوز 0.2 % فقط.

وذهب التحقيق إلى أن الخوارزمية الفرنسية تكشف حالات غير طبيعية أكثر بـ100 مرة مقارنة بالخوارزمية المعتمدة حاليا من قبل الوكالة.

ويعتمد النموذج الفرنسي بالكامل على البيانات الشخصية لكل لاعب، ما يجعله أكثر حساسية لكشف أي مواد دخيلة، أما وكالة المنشطات فتعتمد على "جواز السفر البيولوجي"، حيث تقارن كل قيمة جديدة بمجموعة مرجعية مبنية على العمر والجنس.