مكافآت ضخمة وقطعة أرض لكل لاعب سنغالي بعد التتويج بكأس أفريقيا

منح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، لاعبي المنتخب واتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة، مكافآت مالية ضخمة؛ تكريما لهم على التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025.

وأعلن رئيس السنغال، في حفل استقبال منتخب "أسود التيرانغا" بالقصر الرئاسي والاحتفال بهم أمس الثلاثاء، عن مكافآت مالية وعينية، فيما وشح فاي أبرز نجوم المنتخب ومدربه بوسام "الأسد الوطني".

مكافآت ضخمة للاعبي السنغال

وقال فاي في كلمته: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأبلغ الشعب السنغالي أنه، وباسمهم جميعا، قررت منح كل أسد من الحاضرين هنا مبلغ 75 مليون فرنك أفريقي (نحو 134 ألف دولاراً أميركياً)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 1500 متر مربع في منطقة الساحل الجنوبي للبلاد (بيتيت كوت)".

كما أعلن عن مكافآت مالية وعينية لأعضاء اتحاد كرة القدم السنغالي وبقية أعضاء الوفد الذي رافق المنتخب، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مالي لوزارة الرياضة كعلاوات لكافة موظفيها، ومنح قطع أراض لأعضاء الوفد الوزاري الذين رافقوا "أسود التيرانغا" إلى المغرب.

وفي السياق، أظهرت مشاهد مصورة شاركتها وسائل إعلام سنغالية، لحظة استدعاء مدرب المنتخب بابي ثياو ونجوم المنتخب وقادته ساديو ماني وخاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وإدريسا غانا غاي وبابي غاي، لمنحهم رتبة قائد في "وسام الأسد الوطني"، وسط تصفيق حار من الحاضرين.

استقبال حافل

وحظي منتخب السنغال باستقبال الأبطال في موكب جماهيري بشوارع العاصمة دكار، أمس، بعد ساعات من وصول البعثة قادمة من المغرب.

وسار المنتخب السنغالي في شوارع دكار بحافلة مكشوفة تسير ببطء وسط أعداد كبيرة من الجماهير التي ارتدت قميص منتخب بلادها، واحتفلت بأبواق الفوفوزيلا وأبواق السيارات والهتافات.

ووقف لاعبو السنغال على سطح حافلة مكونة من طابقين، وتناوبوا رفع الكأس والعلم السنغالي، وهم يصفقون ويتبادلون التحية مع الجماهير.

وتسلق المشجعون لوحات الإعلانات وأسطح السيارات لإلقاء نظرة على الأبطال، واستغلال أي مكان متاح لمشاهدة أسود التيرانغا.

وقال الرئيس السنغالي "لقد قدم اللاعبون أداء بطوليا رائعا، وكانوا نموذجا يحتذى به داخل الملعب وخارجه، إنهم مصدر فخر لنا"

وانتزع منتخب السنغال الكأس بفوز مثير على المغرب بنتيجة (1-0) في المباراة النهائية التي امتدت لشوطين إضافيين في العاصمة الرباط. وأحرز بابي غاي هدف السنغال الوحيد في مباراة شهدت أحداثا مثيرة.