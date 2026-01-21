"علينا التفكير بمقاطعة كأس العالم".. لوروا ينتقد سياسات ترامب ضد أفريقيا

انتقد المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا سياسات الأميركي دونالد ترامب تجاه أفريقيا، متهما إياه بعدم احترام القارة السمراء، وقال إنه يفكر في دعوة منتخباتها لمقاطعة كأس العالم 2026.

لوروا ينتقد سياسات ترامب ضد أفريقيا

وقال لوروا الذي أمضى معظم مسيرته التدريبية في القارة الأفريقية، إن السياسات التي ينتهجها ترامب ألحقت الضرر بالقارة السمراء وفي مقدمتها وقف المساعدات عن كثير من دولها.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية "ترامب يضر أفريقيا عبر القضاء على المنظمات غير الحكومية العاملة فيها، وهو ما يعد مأساة بالنسبة للقارة".

وتابع "حضرت مؤخرا مؤتمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وحاولت التحدث عدة مرات، لكن أحدا لم يعطني الميكروفون لأن الجميع كان يعلم أنني لن أكون متساهلا. كفاحي من أجل أفريقيا لم ينتهِ بعد".

"علينا التفكير بمقاطعة كأس العالم"

وانتقد لوروا الدعم المطلق الذي يتلقاه الرئيس الأميركي من السويسري جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال "بالنظر إلى سلوك دونالد ترامب تجاه القارة الأفريقية مع رئيس الفيفا الذي يتفاخر بالوقوف إلى جانبه، أتساءل إذا ما كان يجب الدعوة لمقاطعة كأس العالم 2026. كبار المسؤولين عن كرة القدم لا يتحدثون عن اللعبة بعد الآن، بل عن المال فقط".

وتقام النسخة القادمة من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وقد أعلنت واشنطن مؤخرا فرض قيود سفر على مواطني 75 دولة، بينها دول تأهلت منتخباتها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم مثل نيجيريا وكوت ديفوار.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية على منصة "إكس" أنها ستوقف معالجة طلبات التأشيرات الخاصة بمواطني 75 دولة، مما قد يصعّب وصول بعض المشجعين إلى البطولة العالمية.

لوروا.. مسيرة حافلة بأفريقيا

وكان لوروا قد أشرف خلال مسيرته على تدريب العديد من منتخبات القارة السمراء وهي الكاميرون (فترتين 1985-1988 و1998)، السنغال (1990-1992)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (فترتين 2004-2006 و2011-2013)، غانا (2006-2008)، الكونغو (2013-2015) وتوغو (2016-2021).

إعلان

وقاد لوروا منتخب الكاميرون للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 1988، التي استضافها المغرب.

وتواجد لوروا مؤخرا في المغرب كمحلل فني مع إحدى القنوات الفرنسية، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي اختتمت الأحد الماضي بتتويج منتخب السنغال باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وكان لوروا قد نصح ساديو ماني نجم السنغال بإعادة اللاعبين الذين انسحبوا من المباراة النهائية ضد المغرب بعد تحريض من المدرب بابي ثياو، احتجاجا على التحكيم.

وقال لوروا عن ذلك الموقف "جاءني ساديو (الذي رفض فكرة الانسحاب من الأساس) وسألني عما كنت سأفعله لو كنت مكانه، قلت له ببساطة لو كنت مكانك لطلبت من زملائي العودة إلى الملعب".