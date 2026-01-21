هل يحمل مونديال 2026 فرصة جديدة لتتويج ميسي بالكرة الذهبية؟

بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 عقب قيادته الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم قطر 2022، ساد الاعتقاد بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وصل إلى المحطة النهائية في مشواره مع الجوائز الفردية الكبرى.

ومع ذلك، فإن التحضيرات الجارية لكأس العالم 2026 تفرض واقعا جديدا؛ إذ يبرز سيناريو قوي قد يعيد قائد إنتر ميامي الأميركي إلى واجهة المنافسة العالمية.

إن مشاركة ناجحة أخرى في المونديال القادم قد تكون المفتاح الذي يمنح الأسطورة الأرجنتينية الكرة الذهبية التاسعة، معززاً رقمه القياسي الذي يصعب تحطيمه."

طموح كأس العالم لا يزال قائما

لم يؤكد ميسي بعد ما إذا كان سيقود الأرجنتين في الدفاع عن لقبها في كأس العالم 2026، لكن مجرد هذا الاحتمال يحمل في طياته دلالات كبيرة.

بحسب جوزيه كليبرسون، الفائز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، فإن فرص الأرجنتين في الفوز بالكأس مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجود ميسي.

وصرح لموقع "غول" قائلا: "لدى الأرجنتين فرصة أكبر للفوز بكأس العالم بوجود ميسي مقارنة بأي منتخب آخر. فهو لا يزال يقدم أداء مميزا للغاية".

ويرى كليبرسون أن الفرق لا يكمن فقط في موهبة ميسي، بل في بيئته أيضا.

وأوضح: "الأمر مختلف عن رونالدو. فاللاعبون المحيطون بميسي في الأرجنتين ليسوا كلاعبي البرتغال. ولهذا السبب يتمتع ميسي بفرصة كبيرة".

ويعتقد كليبرسون أن المعادلة واضحة: فوز آخر بكأس العالم سيعيد فتح المنافسة على الكرة الذهبية.

وأضاف: "إذا فاز بكأس العالم، فسيكون مرشحا بقوة للفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى". "إنه لاعب عبقري. إنه من نوعية اللاعبين الذين يتمنى الجميع رؤيتهم يفوزون بهذه الجوائز، لأنه يمتع المشاهدين".

بعيدا عن الأضواء الدولية، واصل ميسي هيمنته محليا. فبعد وصوله إلى الولايات المتحدة عام 2023، قاد إنتر ميامي للفوز بكأس الدوري الأميركي عام 2025، وحصل أيضا على جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الموسم.

إعلان

ويعتقد كليبرسون، الذي لعب أيضا في الدوري الأميركي مع فيلادلفيا يونيون، أن وجود ميسي قد رفع من مكانة الدوري عالميا، وقد يجذب المزيد من النجوم البارزين في السنوات القادمة.