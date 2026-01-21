ليلة مثيرة في دوري أبطال أوروبا.. مفاجآت كبرى وانتصارات ساحقة

شهدت الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، مفاجآت كبيرة ونتائج تاريخية راح ضحيتها أحد الأندية الكبيرة، مع تألق أرسنال وتوتنهام وريال مدريد، وسقوط مؤلم لباريس سان جيرمان وفياريال، وفوز تاريخي لبودو جليمت على مانشستر سيتي، بينما فرض كوبنهاغن التعادل على نابولي بعشرة لاعبين، في ليلة أظهرت قوة المنافسة وتباين مستويات الفرق في المجموعات الأوروبية.

وفجر فريق بودو/غليمت النرويجي مفاجأة من العيار الثقيل في دوري أبطال أوروبا بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي 3-1.

والغريب أن الفريق الفائز على سيتي -المتوج سابقا بالبطولة- لم يحقق أي فوز على الإطلاق في البطولة من قبل، وجاء الفوز على بطل أوروبا والدوري الإنجليزي السابق ليحافظ على آمال الفريق النرويجي الضئيلة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

نستعرض هنا نتائج الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا وتأثيرها على موازين التأهل لدور الـ16.

وتضمن الفرق الثمانية الأولى التأهل التلقائي لدور الستة عشر بينما تخوض الفرق 16 التالية ‍ملحقا.

أرسنال يعبر إنتر ميلان ويتأهل لدور الـ16

تأهل ارسنال الإنجليزي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ملعب إنتر ميلان الإيطالي (3-1).

تألق البرازيلي غابريل غيسوس بشكل لافت وسجل هدفين لارسنال في الشوط الأول، الذي شهد تسجيل بيتار سوتشيتش هدفا لإنتر ميلان.

في الشوط الثاني أكد البديل السويدي فيكتور غيوكيريس فوز ارسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84.

سجل ارسنال انتصاره السابع على التوالي محافظا على العلامة الكاملة وصدارة الترتيب ليحجز مقعده عن جدارة واستحاق في الأدوار الإقصائية.

يتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 21 نقطة ويحل إنتر ميلان في المركز 12 نقطة في المركز الثامن.

توتنهام يهزم دورتموند وينعش آماله

أنعش توتنهام الإنجليزي آماله في التأهل المباشر لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين على أرضه ووسط جماهيره أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-0).

تقدم توتنهام بهدف سجله قائده، المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 14 مستفيدا من تمريرة زميله ويلسون أودوبيرت.

زادت الأمور تعقيدا على دورتموند بطرد لاعبه دانيال سفينسون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 26 بسبب تدخله العنيف ضد أودبيرت.

عاد أودبيرت ليتالق مجددا بتمريرة عرضية من الجهة اليمنى أكملها دومينيك سولانكي بكعبه في المرمى ليتقدم الفريق اللندني بهدف ثان في الدقيقة 37.

توتنهام رفع رصيده إلى 14 نقطة قفز بها إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، وأنعش حظوظه في التواجد ضمن أول 8 أندية تتأهل مباشرة عن هذا الدور.

دورتموند تجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع للمركز الثاني عشر.

ومن المقرر أن يخوض دورتموند اختبارا صعبا في الجولة الأخيرة عندما يستقبل إنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية، الأربعاء المقبل، بينما يحل توتنهام ضيفا على آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ريال مدريد يصالح جماهيره بفوز كاسح على موناكو

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا كاسحا على ضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة (6-1).

سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 5 و20.

أضاف الأرجنتيني فارنكو ماستانتونو الهدف الثالث في الدقيقة 51.

أحرز الألماني تيلو كيرير الهدف الرابع في الدقيقة 55، ثم أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الخامس في الدقيقة 63.

اختتم السداسية، الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 80، وكان غوردان تيزيه قد سجل الهدف الوحيد لموناكو عند الدقيقة 72.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بـ 21 نقطة، وبفارق الأهداف عن بايرن ميونخ الثالث الذي يلعب، اليوم الأربعاء، مع سانت جيلواز البلجيكي في الجولة نفسها، أما موناكو فقد توقف رصيده عند 9 نقاط.

سقوط مؤلم لباريس سان جيرمان في معقل سبورتنج لشبونة

سقط باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا بسيناريو مؤلم بالخسارة أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة بنتيجة (1-2).

لويس خافيير سواريز أحرز هدفي سبورتنغ لشبونة في الدقيقتين 74 و90 بينما أحرز خفيتشا كفاراتسخيليا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 13 نقطة، لكن الفريق الفرنسي يتفوق بفارق الأهداف ليحتل المركز الخامس خلفه لشبونة سادسا، ليعقد حامل اللقب آماله في التأهل المباشر لدور الـ16.

ويختتم العملاق الباريسي مشواره في دور المجموعات بمواجهة صعبة على أرضه، الأربعاء المقبل، أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بينما يحل سبورتنغ لشبونة ضيفا على أتلتيك بلباو في إسبانيا.

فياريال يسقط على أرضه أمام أياكس

تلقى فريق فياريال الإسباني هزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة (1-2).

سجل تاني أولواسي هدف تقدم فياريال في الدقيقة 49.

تعادل أوسكار جلوخ لأياكس في الدقيقة 61، وأضاف الهدف الثاني أوليفر إدواردسن قبل النهاية بدقيقة واحدة.

فياريال واصل مسيرته السلبية في دوري الأبطال إذ تجمد رصيده عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير.

أياكس وصل إلى 6 نقاط في المركز الحادي والثلاثين، لكن حسابات التأهل إلى دور خروج المغلوب تبدو صعبة في ظل فارق النقاط مع منافسيه.

كوبنهاغن يفرض التعادل على نابولي

فرض كوبنهاغن الدنماركي التعادل على ضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة (1-1).

الفريق الدنماركي صمد أمام النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه توماس ديلاني في الدقيقة 35.

لم يستفد نابولي من تقدمه بهدف سكوت ماكتوميناي بضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 39.

نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله غوردان لارسون في الدقيقة 72، ليحصل كل فريق على نقطة.

بهذا التعادل يتساوى الفريقان برصيد 8 نقاط، لكن نابولي يحتل المركز 23 متفوقا بفارق الأهداف يليه كوبنهاغن في المركز 24 من أصل 36 ناديا.

في الجولة الأخيرة المقررة، الأربعاء المقبل، يلعب نابولي مباراة قوية على ملعبه أمام تشيلسي الإنجليزي، بينما يخوض كوبنهاغن مباراة أصعب خارج أرضه أمام برشلونة الإسباني.

بودو جليمت يحقق فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي

حقق فريق بودو جليمت النرويجي فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي الإنجليزي (3-1).

حسم بودو جليمت الفوز في الشوط الاول، الذي أنهاه متقدما بهدفين سجلهما كاسبر هوغ ثم سجل ينس بيتر هاوغي الهدف الثالث في الشوط الثاني.

الفرنسي ريان شرقي أحرز الهدف الوحيد لسيتي قبل دقيقتين من طرد زميله رودري الذي حصل على إنذارين في غضون دقيقتين.

رصيد مانشستر سيتي توقف عند 13 نقطة في المركز الرابع.

بودو جليمت رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس والعشرين بعد أن سجل انتصاره الأول في البطولة القارية.

أولمبياكوس يفوز على ليفركوزن

صدم أولمبياكوس ‍ضيفه باير ‍ليفركوزن بالفوز عليه (2-0) ليحسن فرصه الضئيلة في التأهل إلى الملحق في الجولة الأخيرة ⁠من مرحلة الدوري الأسبوع المقبل.

رفع الفوز الثاني على التوالي في ​المسابقة أولمبياكوس إلى المركز 22 بثماني نقاط، بفارق ‍نقطة واحدة خلف ليفركوزن صاحب المركز19.

بدأ الفريق ⁠اليوناني، الذي كان بحاجة ماسة إلى نقاط ليكون ضمن أفضل 24 فريقا، المباراة بشكل رائع عندما أرسل روديني ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد كوستينيا برأسه في الشباك في الدقيقة الثانية.

سيطر ليفركوزن، الذي افتقد عددا من لاعبيه الأساسيين تدريجيا على ‌مجريات اللعب وخلق سلسلة من الفرص في أواخر الشوط الأول، مع تألق حارس أولمبياكوس.

بدلا من ذلك، كان أصحاب الأرض هم من سجلوا ‌هدفا آخر، حيث هزوا شباك الفريق الألماني بهجمة مرتدة سريعة ليسدد الدولي ‌الإيراني مهدي طارمي كرة قوية من تمريرة ⁠أخرى من روديني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

يسافر أولمبياكوس ‍لملاقاة أياكس أمستردام بينما يستضيف باير ليفركوزن فريق فياريال في آخر مبارياته في مرحلة الدوري.

كلوب بروج يضرب بقوة

حقق نادي كلوب البلجيكي بروج فوزا ساحقا على مضيفه نادي كايرات ألماتي الكازاخي (4-1).

ألكسندر ستانكوفيتش افتتح التسجيل في الدقيقة 32.

القائد هانز فاناكن ضاعف النتيجة مستغلا تمريرة خواكين سيس.

في الشوط الثاني، تمكن روميو فيرمانت من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يضيف المدافع براندون ميتشيل الهدف الرابع برأسية قوية.

في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سجل البديل أديلت ساديبكوف هدفا شرفيا رائعا لأصحاب الأرض بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة، ودع كايرات ألماتي البطولة رسميا قبل مواجهته الأخيرة ضد أرسنال.

ورفع كلوب بروج رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث والعشرين مبقيا على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية قبل الصدام المرتقب مع نادي مارسيليا الفرنسي.