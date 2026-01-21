شروط برشلونة لبقاء ليفاندوفسكي في الكامب نو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة قررت منح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي حرية تقرير مصيره مع الفريق، رافضة فكرة إجباره على الرحيل من جانب واحد في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "لا بوزيون" أن النادي الكتالوني يفضل ترك القرار النهائي في يد اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك تقديراً لمكانته.

ويأتي هذا الموقف رغم تراجع دور ليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي مؤخراً بسبب لعنة الإصابات، واعتماد المدرب هانسي فليك بشكل أكبر على فيران توريس لقيادة خط الهجوم."

الشرط الأول: قبول دور رياضي جديد

رسمت إدارة برشلونة ملامح الموسم المقبل لمهاجمها روبرت ليفاندوفسكي، واضعة شروطا فنية ومالية جديدة لضمان استمراره في "كامب نو".

ويرى النادي أن تقدم اللاعب في العمر (37 عاما) يفرض تغيير دوره ليصبح لاعبا يُدار وقت مشاركته بدقة وفق احتياجات المدرب، بدلا من كونه ركيزة أساسية غير قابلة للمس.

الشرط الثاني: تخفيض الراتب

وتواجه مفاوضات التجديد عقبة رئيسية تتمثل في الراتب الضخم للاعب، والذي يبلغ نحو 26 مليون يورو، وهو رقم تراه الإدارة غير متناسب مع الدور "الثانوي" المقترح له مستقبلاً. ولتجاوز هذا العبء المالي، طرح النادي مقترحاً يقضي بتخفيض راتب المهاجم البولندي إلى النصف تقريباً، وهو ما قوبل برفض مبدئي من وكلاء اللاعب الذين يتحفظون على حجم التضحية المالية المطلوبة.

ورغم الخلاف المادي، لا تزال إدارة برشلونة تُقدر القيمة الفنية والقيادية لليفاندوفسكي، خاصة دوره كقدوة للاعبين الشباب، إلا أنها تركت الكرة في ملعبه: إما القبول بالواقع المالي والرياضي الجديد، أو البحث عن تجربة أخرى تحافظ على امتيازاته الحالية".