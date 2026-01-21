"كاف" يعاقب منتخب الجزائر بغرامة 100 ألف دولار وإيقاف لاعبين

فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)،الأربعاء، جملة من العقوبات على المنتخب الجزائري على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة ربع النهائي ضد نيجيريا.

انتهى مشوار الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالخسارة أمام نيجيريا في ربع النهائي بنتيجة صفر-2.

وأدت الهزيمة إلى اضطرابات بعد المباراة، حيث اندلعت اشتباكات بين اللاعبين، ووقعت حوادث أخرى بين المشجعين وحتى الصحفيين.

وتراوحت العقوبات بين مالية ورياضية وطالت الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعددا من اللاعبين.

تاليا العقوبات المفروضة من (كاف) على المنتخب الجزائري:

العقوبات الرياضية:

لوكا زيدان: إيقاف مباراتين (تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027).

رفيق بلغالي: إيقاف 4 مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ (تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027).

العقوبات المالية: 100 ألف دولار

5 آلاف دولار: سوء سلوك من الفريق (4 بطاقات صفراء).

25 ألف دولار: سلوك غير لائق من اللاعبين والمسؤولين.

5 آلاف دولار: استخدام الشعلات النارية.

5 آلاف دولار: إلقاء مقذوفات.

10 آلاف دولار: عدم الالتزام بإجراءات السلامة.

50 ألف دولار: إيماءات مسيئة للحكام.

الاتحاد الجزائري لم يبق مكتوف الأيدي أمام هذه القرارات، حيث أعلن عن تحركه الرسمي للدفاع عن حقوق لاعبيه

وأكدت الهيئة الكروية الجزائرية أنها بدأت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم طعن رسمي ضد هذه العقوبات.