فيفا يطلق آلية لتسهيل تأشيرات مشجعي كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأربعاء عن إطلاق خدمة جديدة باسم (فيفا باس)، تتيح لحاملي تذاكر كأس العالم 2026 الحصول على مواعيد مقابلة أولوية لتقديم طلبات التأشيرة الأميركية، بهدف تسريع دخولهم إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الفيفا على موقعها الرسمي أن هذه الخدمة الاختيارية صممت لتخفيف أعباء الانتظار الطويلة أمام المتقدمين، حيث سيتلقى المستفيدون رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تعليمات واضحة حول الإجراءات الواجب اتباعها.

وأشار بيان (فيفا) أن الخدمة ستظهر تلقائيا على كل من يشتري التذاكر مستقبلا، كما أنها مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يواجهون فترات انتظار طويلة في بلدانهم لإجراء مقابلات التأشيرة.

وأوضح بيان الفيفا أن مواطني الدول المستفيدة من برنامج الإعفاء من التأشيرة، أو الذين تتوفر لديهم مواعيد كافية لإجراء المقابلات ليسوا بحاجة لاستخدام "فيفا باس"، ويمكنهم تقديم طلباتهم مباشرة عبر موقع وزارة الخارجية الأميركية.

ويأتي إطلاق الخدمة كخطوة مهمة ضمن التحضيرات لمونديال 2026، الذي سيشهد لأول مرة مشاركة 48 فريقا في 104 مباريات موزعة على 16 مدينة في كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك، منها 78 مباراة في 11 مدينة أمريكية و26 مباراة في ثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين.