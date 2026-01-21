لاعب ريال مدريد يرفض تشبيهه بميسي

رفض لاعب ريال مدريد فرانكو ماستانتونو (18 عاما) تشبيهه بمواطنه الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي، وذلك عقب تألقه في فوز ريال مدريد الساحق على موناكو بنتيجة 6-1 في دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن من تسجيل أحد أهداف اللقاء.

وأكد ماستانتونو بعد المباراة أنه يتقبل الانتقادات ويتفهمها، موضحا أنه منذ صغره اعتاد سماع آراء متباينة حول مستواه؛ فبينما وصفه البعض بميسي الجديد، اعتبره آخرون كارثة وأسوأ صفقة في تاريخ النادي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بيلينغهام يكشف سر احتفاليته المثيرة للجدل

بيلينغهام يكشف سر احتفاليته المثيرة للجدل list 2 of 2 بيلينغهام: فينيسيوس وريال مدريد بحاجة إلى "الحب" لا صافرات الاستهجان end of list

وشدد اللاعب على أنه لا يرى نفسه ميسي ولن يكون كذلك، كما لا يعتقد أنه أسوأ صفقة في تاريخ ريال مدريد، مؤكدا أنه يعمل يوميا للحفاظ على جاهزيته البدنية والوصول إلى أفضل نسخة من نفسه.

كما أشار إلى أن النقد يكون مؤلما عندما يصدر بنوايا سيئة، لكنه في النهاية جزء من كرة القدم، ويرى أن النقد العادل أمر طبيعي للاعبين الذين ينتمون إلى نخبة اللعبة.

وأصبح ماستانتونو ثاني أصغر لاعب أرجنتيني يسجل هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا في عمر 18 سنة و 5 أشهر بفارق شهر واحد فقط بينه وبين ميسي.