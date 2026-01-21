رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

بيلينغهام يكشف سر احتفاليته المثيرة للجدل

Real Madrid's Jude Bellingham celebrates his side's sixth goal during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Monaco in Madrid on Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Jose Breton)
جود بيلينغهام يحتفل بهدفه في مرمى نادي موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا (أسوشيتد براس)
Published On 21/1/2026
آخر تحديث: 18:01 (توقيت مكة)

كشف نجم ريال مدريد جود بيلينغهام عن سر احتفاليته المثيرة للجدل، التي حاكى فيها شخصا يتناول الكحوليات بشراهة، بعد هدفه في مرمى نادي موناكو الفرنسي في دوري الأبطال التي انتهت بفوز الريال بنتيجة 6-1.

وأوضح الدولي الإنجليزي أن ما قام به هو مجرد مزحة، وذلك ردا على الاتهامات التي وجهت له بشأن تناول الكحول.

وأضاف بيلينغهام تعليقا على الشائعات أن أي شخص بات قادرا على إطلاق اتهامات دون أدلة، وأنه يفضل التعامل مع الأمر بروح مرحة بدلا من الانزعاج.

وأكد اللاعب أنه يعرف حقيقة ما يقدمه داخل الملعب وخارجه، وأن الضجيج الخارجي لا يؤثر عليه، لكنه لا يمانع توجيه رسالة ساخرة للمنتقدين.

كما شدد بيلينغهام على احترامه لجماهير ريال مدريد وحقها في التعبير عن رأيها، مشيرا إلى أن اللاعبين مطالبون بتقديم أداء يليق بدعم المشجعين المستمر.

المصدر: الصحافة البريطانية

