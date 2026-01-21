راموس على رادار نادي القوة الجوية العراقي

فتحت ادارة نادي القوة الجوية خطوط التواصل مع مدير أعمال اللاعب الإسباني الدولي السابق سيرخيو راموس، لضمه لصفوف فريق كرة القدم بدوري العراق للموسم الحالي، وفقا للناطق الإعلامي للنادي الأربعاء.

وقال رحيم الدراجي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "ادارة نادي القوة الجوية برئاسة معد بدايّ فتحت قنوات الاتصال مع مدير أعمال قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد الأسبق سيرخيو راموس بهدف ضمه في فترة الانتقالات الشتوية لصفوف الفريق بالدوري العراقي".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مباشر.. مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي

مباشر.. مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي list 2 of 2 لماذا يلجأ اللاعبون إلى التمثيل داخل الملعب؟ end of list

وأضاف أن "هناك تفاعلا ايجابيا من قبل مدير أعمال اللاعب وننتظر الرد النهائي وشروط اللاعب في أسرع وقت لإتمام الصفقة". ولم يفصح الناطق الإعلامي بقيمة العقد المقدم لراموس.

وراموس (39 عاما) سبق وأن مثل فرق ريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين وباريس سان جرمان الفرنسي ويلعب حاليا مع مونتيري المكسيكي وخاض نحو 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا لنحو 16 عاما.

وواصل "إذا ما حصل وانتهت الصفقة فأن اضافة لاعب مخضرم يملك تاريخا حافلا وانجازات كبيرة ستكون مؤثرة في تشكيلة الصقور".

وزاد إن "العُماني رشيد جابر مدرب القوة الجوية يرغب بتعزيز صفوف الفريق بالبحث على أسماء لها ثقلها في الميدان وتضيف للتشكيلة الكثير بما يعزز من حظوظ الفريق للعودة إلى منصات التتويج".

وبين "لا توجد معوقات أمام انضمام راموس واللعب في دوري نجوم العراق وإضافته ستكون مهمة لسمعة الدوري، لكننا ننتظر لحظة التوافق في بنود العقد وطلباته".

وأحرز راموس لقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 مع إسبانيا ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الرابع بترتيب فرق الدوري بنهاية الجولة 13 برصيد 25 نقطة.