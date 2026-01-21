بالفيديو .. شاب برتغالي يوثق حرق تمثال رونالدو في ماديرا

أقدم شاب برتغالي على حرق تمثال مواطنه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عند مدخل متحف فونشال الخاص برونالدو الواقع في جزيرة ماديرا مسقط رأس "الدون".

ولم يكتف الشاب بذلك، إذ قام بتصوير نفسه وهو يصب مادة قابلة للاشتعال على تمثال رونالدو البرونزي، قبل أن يشعل النار فيه ونشر مقطع الفيديو عبر حسابه على إنستغرام.

وعند اشتعال النيران في التمثال ووصولها إلى الجزء العلوي منه، تراجع الشاب إلى الخلف ثم بدأ يؤدي رقصة على أنغام موسيقى الراب، كانت تصدر من مكبّر صوت أحضره معه.

ورغم أن النيران اشتعلت بكامل التمثال في البداية، فإنها سرعان ما خمدت.

وأرفق الشاب البرتغالي مع مقطع الفيديو عبارة غريبة: "هذا هو التحذير الأخير من الله"، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الشرطة تحدد هوية الجاني

في الأثناء تمكنت الشرطة البرتغالية في ماديرا من تحديد هوية الشخص الذي قام بإحراق تمثال رونالدو رغم أنه حاول إخفاء وجهه في الفيديو، لكنها لم تُلق القبض عليه بعد إذ تواصل عمليات البحث عنه.

وصرّح مصدر في الشرطة "تم تحديد هوية مرتكب هذه الجريمة وهو معروف لدينا بسبب مواقف سابقة مشابهة".

وعلّق متحدث باسم متحف رونالدو على الواقعة بالقول "إن القضية قيد البحث من قبل الشرطة، ليس لدينا ما نضيفه في هذه المرحلة".

ويعد هذا الحادث الثاني الذي يتعرض فيه تمثال رونالدو لأعمال تخريبية، إذ قام عدة أشخاص في عام 2016 بنقش اسم ورقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه بحسب صحيفة "سبورت") الإسبانية.

وافتتح متحف رونالدو عام 2013 ويُعرض فيه مجموعة واسعة من القمصان والجوائز التي تسلّط الضوء على مسيرة الدون، ومنذ افتتاحه زاره آلاف سائح والتقط كثير منهم صورا داخله.