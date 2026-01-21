"تكتيك القوارير".. ابتكار جديد من مدرب فنربخشة بالدوري التركي

استخدم مدرب نادي فنربخشة، دومينيكو تيديسكو، قوارير المياه كوسيلة لتوجيه التعليمات وشرح تكتيكه وأفكاره للاعب الإسباني ماركو أسينسيو، خلال مباراة الفريق التي كانت الأحد الماضي أمام ألانيا سبور في الدوري التركي لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) الرياضية عبر "إكس" (X)، استخدام تيديسكو لـ3 قوارير مياه ليوصل فكرته إلى أسينسيو بسهولة، ثم حفز لاعبه لمواصلة اللعب بدفعه إلى أرض الملعب.

والملفت في ذلك، أنه بعد هذه التوجيهات بدقائق تمكن صانع الألعاب الإسباني من صناعة هدف الفوز لفنربخشة بتمريرة مميزة إلى زميله البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 78، بعدما كان التعادل 2-2 يسيطر على نتيجة المباراة.

وتغنى فنربخشة بالهدف وطريقة تسجيله بعد توجيهات المدرب، حيث نشر فيديو عبر حسابه على "إكس" أمس الثلاثاء، حصد أكثر من مليون مشاهدة، وأظهر لحظات تكتيك تيديسكو مع أسينسيو وربطه بلقطة تسجيل الهدف معلقا عليه: "هدف خطط له بدقة".