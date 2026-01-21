بيلينغهام: فينيسيوس وريال مدريد بحاجة إلى "الحب" لا صافرات الاستهجان

قال لاعب وسط ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام إن الجماهير تحتاج إلى إظهار "الحب" لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور وبقية الفريق من أجل استخراج أفضل ما لديهم، بعدما اكتسح النادي الملكي موناكو الفرنسي 6-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقدم فينيسيوس أحد أفضل عروضه هذا الموسم، مسجلاً هدفًا ومساهمًا بشكل مباشر في 3 أهداف أخرى، بعد أيام قليلة من صافرات الاستهجان التي تعرض لها من جماهير ريال مدريد خلال مباراة في الدوري الإسباني ضد ليفانتي.

وأبدى المشجعون غضبهم من فينيسيوس وبيلينغهام على وجه الخصوص، ومن الفريق عمومًا، عقب سلسلة من النتائج الباهتة أدت إلى إقالة المدرب تشابي ألونسو وخروج ريال مدريد من كأس الملك.

بيلينغهام: فينيسيوس وريال مدريد بحاجة إلى "الحب"

وقال بيلينغهام لقناة "تي إن تي سبورتس" (TNT Sports): "(فينيسيوس) كان حادًا للغاية، وخطيرًا في كل مرة يلمس فيها الكرة، وصنع الكثير من الفرص" وأضاف الدولي الإنجليزي "أعتقد أنه لاعب يتألق عندما يشعر بالحب. ويمكنكم رؤية ذلك اليوم عندما تغير الجو العام نحوه. يرتقي مستواه بشكل هائل وتصبح مشاهدته واللعب إلى جانبه أكثر متعة… أعتقد أن الضغط الذي تسببه الصافرات يؤثر على اللاعب، لكنه يبدو الآن متحررًا قليلاً من تلك القيود، ونأمل أن يستمر على هذا النحو".

بدوره، قال المدرب الجديد لريال مدريد ألفارو أربيلوا، إنه "سعيد جدًّا" من أجل فينيسيوس جونيور الذي حظي بوقفة تقدير من جماهير ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء بعد الفوز العريض على موناكو.

وقال عن جناحه البرازيلي: "أنا سعيد جدًّا من أجله لأنه يستحق ذلك. يستحق احتضان جميع زملائه له، ويستحق تحية برنابيو" وأضاف المدرب "لم أقل له شيئًا آخر سوى أننا بحاجة إليه بنسبة 100 في المئة، وأنه سيكون لاعبًا مهمًا جدًّا. أريده سعيدًا ومركزًا على لعبه. أريد أن يستمتع، وأن يعرف أن لديه ثقتي الكاملة ليظهر كرة القدم التي يمتلكها، بل يكاد يكون ملزمًا بإطلاق كل السحر الذي لديه".

واعتبر أربيلوا، الذي خلف تشابي ألونسو في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، أن ريال مدريد يعد أحد المرشحين في دوري الأبطال.

وقال: "أعتقد أن ريال مدريد هو دائمًا المرشح للفوز بكل شيء، أينما تكون المنافسة. هناك فرق عظيمة وما زال الطريق طويلاً، لكنه ريال مدريد، وسيظل دائمًا المرشح الأول في هذه البطولة".

بيلينغهام يدافع عن نفسه

وقال بيلينغهام إن اللعب في الفوز على ليفانتي 2-0 يوم السبت وسط توتر مع الجماهير كان تجربة صعبة بالنسبة له.

وأوضح "لطالما قلت إن الجماهير تدفع المال، وتعمل طوال الأسبوع، وتوفر المال لتأتي لمباريات ريال مدريد لدعمنا. ومن حقهم قول ما يريدون. (لكن) لا أعتقد أن ذلك مفيد دائمًا للفريق أو للأفراد. ومن تجربتي الآن، أعلم أنه ليس أفضل شعور في العالم، لكن بالطبع يحق لهم إبداء آرائهم".

وسجل بيلينغهام هدفًا متأخرًا في انتصار فريقه العريض على موناكو واحتفل بطريقة بدت كأنه "يشرب" من كأس، في رد على مزاعم بأنه يكثر من السهر في الليل.

وقال: "الناس تقول الكثير من الأشياء، ويبدو الآن أن أي شخص يمكنه الظهور أمام كاميرا وقول ما يريد، فيصدقه العالم كله من دون أي دليل. كانت مجرد مزحة تجاه الجماهير والناس الذين يقولون ما يشاؤون. بالنسبة إلي، أعرف الحقيقة وما يحدث فعلاً في حياتي الشخصية".