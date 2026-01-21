ما يحتاجه برشلونة للتأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مع تبقي جولتين فقط في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يتطلع برشلونة لضمان مركز يؤهله مباشرة إلى دور الـ16 لكن المهمة تكون سهلة.

وقبل انطلاق مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، كان برشلونة يحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هزيمة منافسين مباشرين مثل مانشستر سيتي أمام بودو/غليمت، وإنتر ميلان أمام أرسنال، وبوروسيا دورتموند أمام توتنهام، منحت الفريق الكتالوني فرصة ذهبية للارتقاء في جدول الترتيب، حيث يحتل حاليا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

ويحتاج برشلونة للفوز في مباراتيه المتبقيتين، اليوم أمام سلافيا براغ وفي 28 يناير/كانون الثاني الجاري ضد كوبنهاغن، للوصول إلى النقطة 16.

هذا الرصيد قد يكون كافيا لإنهاء مرحلة المجموعات ضمن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة، رغم أن الحسابات الرقمية لا تمنح ضمانا مطلقاً حتى الآن".

لا شيء مضمون

رغم أن وصول برشلونة إلى النقطة 16 يعد خطوة كبيرة نحو التأهل المباشر، إلا أن مصير الفريق لا يزال معلقا بحسابات معقدة ومصائر أندية أخرى.

فالفريق الكتالوني يتأخر حاليا بفارق نقطتين عن منافسين مباشرين مثل إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، وليفربول، في حين تحتل أتالانتا المركز الثامن (آخر المراكز المؤهلة مباشرة) برصيد 13 نقطة.

وفي ظل اشتعال المنافسة، لم يعد الفوز وحده كافيا لضمان المقعد المباشر، بل باتت برشلونة مطالبة بتحقيق انتصارات عريضة في الجولتين الأخيرتين. ويأتي ذلك لأن فارق الأهداف هو المعيار الأول لكسر التعادل إذا تساوت النقاط، وهو السيناريو المرجح بقوة هذا الموسم.

ويمتلك البارسا حاليا فارق أهداف إيجابيا (+3) فقط، وهو هامش يُعتبر "هشا" مقارنة بكثافة الأندية المنافسة. لذا، يتعين على الفريق استغلال تعثر الخصوم -مثل سقوط مانشستر سيتي الأخير- ليس فقط للفوز، بل لتعزيز رصيده التهديفي وتجنب الدخول في حسابات شائكة قد تطيح بها خارج الـ 8 الكبار في اللحظات الأخيرة.