استئناف الدوري المصري بدون الأهلي والزمالك وبيراميدز

تستأنف، اليوم الأربعاء، ‍مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف دام أكثر من 40 يوما بسبب مشاركة المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت في المغرب ، الأحد الماضي.

واحتل منتخب مصر بطل القارة 7 مرات ​في رقم قياسي، المركز الرابع في البطولة التي ‍توجت بها السنغال للمرة الثانية في تاريخها.

غياب الأهلي والزمالك وبيراميدز

وتنطلق مباريات الجولة 15 في غياب الأهلي وبيراميدز لانشغالهما بمباريات دوري أبطال أفريقيا وكذلك ⁠غياب الزمالك والمصري البورسعيدي لمشاركتهما في كأس الكونفدرالية.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا الدوري برصيد 29 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 12 مباراة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 12 ​مباراة أيضا.

وتقام مباراتان غدا في افتتاح ‌الجولة، إذ يلتقي سيراميكا مع الاتحاد السكندري ويستضيف سموحة فريق فاركو.

وتقام غدا الخميس 3 مباريات، حيث يلعب حرس الحدود مع كهرباء ‌الإسماعيلية ويستضيف وادي دجلة فريق غزل المحلة، وأخيرا يلتقي الإسماعيلي مع المقاولون ‌العرب.

وتأجلت مباريات طلائع الجيش مع ⁠الأهلي والبنك الأهلي مع بيراميدز للتاسع من مارس/ آذار المقبل.

كما تأجلت مباراة الجونة مع المصري البورسعيدي لليوم التالي، فيما سيلعب إنبي مع الزمالك ‌ومودرن سبورت مع مضيفه زد في 11 مارس.

ويتذيل كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري الدوري برصيد 8 نقاط لكل ‍منهما فيما يحتل المقاولون العرب والإسماعيلي المركزين 18 و19 بعشر نقاط.