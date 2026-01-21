رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2025

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 18, 2026 Senegal's Antoine Mendy in action with Morocco's Adam Masina REUTERS/Siphiwe Sibeko
التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2025 ضمّت 7 لاعبين من منتخبي المغرب والسنغال (رويترز)
آخر تحديث: 14:28 (توقيت مكة)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي اختتمت يوم الأحد الماضي في المغرب، بتتويج منتخب السنغال باللقب بفوزه على أصحاب الأرض 1-صفر.

وضمت التشكيلة 4 لاعبين من منتخب المغرب الوصيف، مقابل 3 من منتخب السنغال ومثلهم من المنتخب النيجيري الذي حل في المركز الثالث بفوزه على نظيره المصري في المباراة الترتيبية.

ولم يتواجد أي لاعب من منتخب مصر (رابع البطولة) في التشكيلة المثالية، التي اقتصرت بالكامل على لاعبي منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا.

وتفوقت السنغال على المغرب بهدف نظيف في المباراة النهائية بعد الأشواط الإضافية، إثر تهديدها بالانسحاب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يهدرها لاعب المغرب إبراهيم دياز وتفوز السنغال بهدف بابي غاي.

وأقيمت النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخبا على 9 ملاعب في 6 مدن.

التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2025 جاءت على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: المغربي ياسين بونو.
  • خط الدفاع: المغربي نصير مزراوي، النيجيري كالفن باسي، السنغالي سيكو نيكاتي، المغربي أشرف حكيمي.
  • خط الوسط: السنغالي إدريسا غانا غاي، النيجيري أديمولا لوكمان، السنغالي بابي غاي.
  • خط الهجوم: المغربي إبراهيم دياز، السنغالي ساديو ماني، النيجيري فيكتور أوسيمين.
المصدر: الجزيرة

