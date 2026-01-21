كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي اختتمت يوم الأحد الماضي في المغرب، بتتويج منتخب السنغال باللقب بفوزه على أصحاب الأرض 1-صفر.

وضمت التشكيلة 4 لاعبين من منتخب المغرب الوصيف، مقابل 3 من منتخب السنغال ومثلهم من المنتخب النيجيري الذي حل في المركز الثالث بفوزه على نظيره المصري في المباراة الترتيبية.

ولم يتواجد أي لاعب من منتخب مصر (رابع البطولة) في التشكيلة المثالية، التي اقتصرت بالكامل على لاعبي منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا.

وتفوقت السنغال على المغرب بهدف نظيف في المباراة النهائية بعد الأشواط الإضافية، إثر تهديدها بالانسحاب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يهدرها لاعب المغرب إبراهيم دياز وتفوز السنغال بهدف بابي غاي.

وأقيمت النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخبا على 9 ملاعب في 6 مدن.

التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2025 جاءت على النحو التالي: