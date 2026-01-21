أربيلوا مدرب ريال مدريد يدافع عن المغربي دياز بعد "كابوس" نهائي أفريقيا

دافع مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا عن لاعبه الدولي المغربي إبراهيم دياز، الذي عاش أوقاتا صعبة بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025 ضد السنغال، حارما منتخب المغرب من التتويج بالبطولة.

واختار دياز تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في الوقت بدل الضائع على طريقة "بانينكا"، لكن حارس السنغال إدوارد ميندي أمسك الكرة بسهولة، وهو ما حرم المغرب من حسم اللقب، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين تمكن فيهما السنغاليون من تسجيل هدف الفوز (1-0).

أربيلوا يدافع عن إبراهيم دياز

وقال أربيلوا الذي تولى تدريب ريال مدريد مؤخرا، إن إبراهيم دياز كان له دور كبير في وصول المغرب إلى هذا المركز، مشيدا بأداء لاعبه في البطولة بشكل عام.

وأضاف: "لقد قدم دياز أداء استثنائيا في البطولة، والفضل يعود إليه بنسبة كبيرة في وصول المغرب إلى المباراة النهائية. أتوق لمعانقته؛ فهو شاب موهوب للغاية وقادر على اللعب في مراكز متعددة. وزملاؤه في الفريق متشوقون أيضا لمعانقته".

ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال في ملعب "لا سيراميكا السبت المقبل، ومن الممكن مشاركة دياز في تلك المباراة، للمرة الأولى تحت قيادة أربيلوا الذي تولى مهمة قيادة الريال بعد إقالة تشابي ألونسو.

مبابي يدعم دياز

وكان نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي دعم بدوره زميله المغربي دياز، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي: "لقد أرسلت له رسالة، ولم أستلم الرد بعد. قضيت نصف الليل أتحدث مع أشرف (حكيمي) عبر الهاتف، وأعرف جيدا كل ما حدث، إنه أمر صعب".

وأضاف، ملمحا إلى ركلة الجزاء الضائعة في يورو 2021 ضد سويسرا: "أتفهم شعوره الآن. لقد مررت بتجربة مماثلة. من الطبيعي أن يشعر بخيبة أمل وغضب، الشعب المغربي انتظر هذه اللحظة لسنوات وكان قريبا جدا من الفوز باللقب".

دياز يعتذر

وخرج إبراهيم دياز عن صمته عقب خسارة "أسود الأطلس" لنهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، مقدما اعتذارا صريحا للجماهير بعد إهداره ركلة الجزاء الحاسمة.

وفي رسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، اعترف دياز بمسؤوليته الكاملة، قائلا: "قلبي يعتصر ألما. لطالما حلمت بهذا اللقب. بالأمس أخفقت، وأتحمل كامل المسؤولية وأعتذر من صميم قلبي".

وأقر نجم ريال مدريد بصعوبة تجاوز هذه اللحظة، مضيفا: "سيكون التعافي صعبا، لأن هذا الجرح لا يندمل بسهولة، لكنني سأحاول.. ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي وعانى معي".

وختم دياز رسالته بتعهد للجماهير المغربية: "سأواصل السعي حتى أتمكن يوما ما من رد كل هذا الحب، وأن أكون مصدر فخر لشعبي".