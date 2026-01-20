بعد واقعة المنشفة.. المغربي صيباري يلتقي ميندي حارس السنغال

حرص لاعب خط وسط المنتخب المغربي لكرة القدم إسماعيل صيباري على التوجه إلى مقر إقامة منتخب السنغال للقاء الحارس إدوارد ميندي، وتقديم تفسيره بعد حادثة المنشفة الشهيرة خلال نهائي كأس أمم أفريقيا يوم الأحد الماضي.

ووفقا لفيديو بثته وسائل الإعلام السنغالية على منصة "إكس"، توجه إسماعيل صيباري إلى فندق المنتخب السنغالي الاثنين، بعد يوم من المباراة النهائية المثيرة للجدل في كأس أمم أفريقيا، التي فاز فيها المنتخب السنغالي على المغرب بهدف نظيف بعد الوقت الإضافي، في البلد المضيف.

وقام عدد من حاملي الكرات بأخذ منشفة الحارس السنغالي إدوارد ميندي، كما تم رصد لاعبين مثل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري وهم يلقون منشفة إلى المدرجات.

وتصاعد الموقف حين وضع الحارس البديل لمنتخب السنغال يهان ديوف نفسه خلف مرمى ميندي لحماية المنشفة وتسليمها للحارس الأساسي عند طلبه.

أدى ذلك إلى مشاهد غريبة، حيث قام حاملو الكرات بسحبه على الأرض ثم مطاردته، محاولين استرجاع المنشفة الثمينة لأسباب يصعب فهمها.

كما انتشرت صورة لإسماعيل صيباري، واقفا أمام يهان ديوف لمنعه من تسليم المنشفة لميندي.

لم يتم الكشف عن محتوى الحوار بين اللاعبين، لكن مقطع الفيديو الذي يستمر 10 ثوان يظهرهما وهما يصافحان بعضهما لفترة طويلة.

جدل نهائي كأس أفريقيا

وشهد نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال أحداثا مثيرة للجدل، أبرزها انسحاب لاعبي "أسود التيرانغا" من أرض الملعب بعد احتساب الحكم ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني.

وطلب مدرب السنغال باب ثياو من لاعبيه الانسحاب من ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط في الوقت بدل الضائع، احتجاجا على قرار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا الذي احتسب ركلة الجزاء للمغرب بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد.

وغادر المدرب ثياو واللاعبون أرض الملعب بالفعل، وبعد دقائق طويلة عادوا مجددا لاستئناف اللعب، وهو تصرف أبدى المدرب ندمه عليه فيما بعد، مقدما اعتذاره عن تلك التصرفات.