منتخب تونس يستعد لكأس العالم 2026 بـ4 مباريات ودية

سيواجه منتخب تونس لكرة القدم منتخبي هايتي وكندا ودياً في مارس/آذار قبل أن يختتم تحضيراته لكأس العالم 2026 في أميركا الشمالية بمواجهة النمسا وبلجيكا في يونيو/حزيران.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن برنامج المنتخب الأول التحضيري استعداداً للبطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبل.

وقال الاتحاد إن منتخب "نسور قرطاج" سيلعب ضد هايتي ودياً في 28 مارس/آذار في تورونتو قبل أن يلعب مع كندا في 31 مارس/آذار.

وأضاف أن المنتخب سيختتم تحضيراته لكأس العالم بمواجهة النمسا في فيينا في 1 يونيو/حزيران وكذلك بلجيكا في بروكسل في 6 يونيو/حزيران.

وأوقعت قرعة كأس العالم تونس ضمن المجموعة السادسة مع هولندا واليابان ومنافس آخر سيتحدد لاحقاً.