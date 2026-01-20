منافسة بين يوفنتوس ونابولي على ضم المغربي يوسف النصيري

دخل يوفنتوس الإيطالي سباق التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري، نجم فريق فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا للصحفي الإيطالي وخبير سوق الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو.

وأكد دي مارزيو أن يوفنتوس انضم إلى منافسه نابولي في مساعيه لضم النصيري، خاصة بعد تعثر محاولات فريق الجنوب الإيطالي لضم المهاجم الفرنسي فيليب ماتيتا من كريستال بالاس الإنجليزي.

ووفقا لدي مارزيو فإن اللاعب الدولي المغربي منفتح على الاستماع إلى جميع العروض بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي اختتمت مؤخرا في بلاده، حيث يتزايد الاهتمام بضمه من قبل كبرى الأندية الإيطالية.

وأشار إلى أن يوفنتوس ونابولي يدرسان إمكانية ضم النصيري على سبيل الإعارة من فنربخشة، موضحا أن اللاعب المغربي يعطي الأولوية لوجهة تضمن له المشاركة في المباريات بشكل منتظم.

ويبقى النصيري (28 عاما) مرتبطا بعقد مع فنربخشة حتى صيف عام 2029، علما بأنه انضم للنادي التركي في صيف عام 2024 قادما من إشبيلية الإسباني مقابل 20 مليون يورو (نحو 21.6 مليون دولار).

وبدأ النصيري مسيرته الكروية في ناشئي فريق المغرب الفاسي قبل أن تستقطبه أكاديمية محمد الخامس الشهيرة، ومنها انضم إلى الفريق الرديف لنادي ملقة عام 2016، حين كان بعمر 19 عاما.

والتحق النصيري بعد عام واحد فقط بالفريق الأول لملقا وتألق في صفوفه لموسمين، رحل بعدهما إلى ليغانيس، إذ لعب في صفوفه موسمين أيضا، قبل وصوله إلى إشبيلية عام 2020 مقابل 20 مليون يورو (نحو 21.6 مليون دولار).

وبعد رحلة مميزة مع الفريق الأندلسي انضم النصيري إلى فنربخشة مقابل 19.5 مليون يورو (نحو 21.1 مليون دولار)، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ النادي التركي.

ويملك النصيري في مسيرته الاحترافية 131 هدفا في 367 مباراة، بينما سجل 25 هدفا في 92 مباراة دولية مع المنتخب المغربي.