هذه العقوبات تنتظر السنغال بعد الانسحاب أمام المغرب بنهائي كأس أفريقيا

Congolese referee Jean-Jacques Ndala Ngambo calls for a VAR decision during the Africa Cup of Nations (CAN) final football match between Senegal and Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on January 18, 2026.
الجميع يترقب العقوبات التي ستوقع على السنغال بعد الانسحاب أمام المغرب بنهائي كأس أفريقيا (الفرنسية)
Published On 20/1/2026
|
آخر تحديث: 19:22 (توقيت مكة)

رغم رفع كأس أفريقيا، إلا أن منتخب السنغال يواجه شبح عقوبات كبيرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب مشهد انسحابه من الملعب في المباراة النهائية المثيرة أمام المغرب.

زلزال في "مجمع مولاي عبد الله": كواليس الـ 14 دقيقة

شهدت المباراة النهائية لـ الكان واقعة غير مسبوقة في تاريخ المباريات النهائية، عندما أصدر المدرب السنغالي بابي ثياو أمراً للاعبيه بمغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. جاء هذا التصرف رداً على قرار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا باحتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR).

توقفت المباراة لمدة 14 دقيقة سادها الغموض والتوتر، قبل أن يتدخل القائد ساديو ماني لإعادة زملائه إلى المستطيل الأخضر، في خطوة أنقذت المباراة من إلغاء وشيك، لكنها لم تعفِ السنغال من المساءلة القانونية.

Congolese referee Jean-Jacques Ndala Ngambo whistles a penalty as Senegal's forward #10 Sadio Mane and Morocco's forward #10 Brahim Diaz react during the Africa Cup of Nations (CAN) final football match between Senegal and Morocco at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on January 18, 2026.
انسحاب السنغال جاء بعد احتساب الحكم ركلة جزاء للمغرب (الفرنسية)

بحسب تقرير صحيففة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن اللجنة الانضباطية في الاتحاد الأفريقي تدرس حالياً تقرير مراقب المباراة والحكم. وتتراوح العقوبات المتوقعة وفقاً للوائح الكاف بين:

إيقاف المدرب بابي ثياو:

قد يواجه المدرب عقوبة الإيقاف لفترة طويلة ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي بسبب تحريضه المباشر على الانسحاب، وهو ما يندرج تحت بند "السلوك غير الرياضي الجسيم".

غرامات مالية باهظة على السنغال:

يتوقع فرض غرامات مالية قياسية على الاتحاد السنغالي لكرة القدم نتيجة تعطيل سير مباراة نهائية منقولة عالمياً.

عقوبات على لاعبي السنغال:

قد تشمل العقوبات لاعبين بأعينهم ممن ظهروا وهم يحرضون زملاءهم على التوجه لنفق غرف الملابس.

الركراكي وانتقادات "اللعب النظيف"

لم تتوقف تداعيات الواقعة عند القانون، بل امتدت للتصريحات الإعلامية؛ حيث وصف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، ما حدث بأنه "إساءة لصورة كرة القدم الأفريقية"، مؤكداً أن اللجوء للانسحاب لترهيب التحكيم هو سلوك يتنافى مع مبادئ "اللعب النظيف" التي يروج لها الفيفا والكاف.

