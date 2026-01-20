مانشستر سيتي يتلقى خسارة قاسية في دوري أبطال أوروبا

فجر فريق بودو/غليمت النرويجي مفاجأة من العيار الثقيل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي 3-1.

والغريب أن الفريق الفائز على سيتي -المتوج سابقا بالبطولة- لم يحقق أي فوز على الإطلاق في البطولة من قبل، وجاء الفوز على بطل أوروبا والدوري الإنجليزي السابق ليحافظ على آمال الفريق النرويجي الضئيلة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وسجل المهاجم الدنمركي كاسبر هوغي هدفين سريعين في منتصف الشوط الأول وأضاف ينس بيتر هاوغي (Jens Petter Hauge) هدفًا ثالثًا رائعًا في الدقيقة 58 ليضعا النادي المنتمي للدائرة القطبية الشمالية على طريق تحقيق فوز مذهل.

وقلص سيتي الفارق بهدف سجله ريان شرقي بعد مرور ساعة من اللعب، لكن القائد رودري طُرد بعدها بدقيقتين لحصوله على إنذارين متتاليين مما أدى إلى إحباط محاولتها للعودة.

وقبل بقية مباريات هذه الجولة، يحتل سيتي المركز الرابع في جدول الترتيب المكون من 36 فريقًا برصيد 13 نقطةً، بينما تحتل بودو المركز 26.