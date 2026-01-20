الاتحاد التونسي يعلن الجهاز المعاون للمدرب الجديد لـ"نسور قرطاج"

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن الجهاز الفني المعاون لصبري لموشي المدرب الجديد لمنتخب "نسور قرطاج".

وتعاقد الاتحاد التونسي مع لموشي حتى يوليو/ تموز 2028، عقب الانفصال عن المدرب السابق سامي الطرابلسي إثر الخروج ‌من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية في المغرب. وفاز السنغال باللقب بعد تغلبه على المغرب البلد المضيف ‌في النهائي.

الاتحاد التونسي يعلن الجهاز المعاون للمدرب الجديد

وعين الاتحاد ميكائيل هيفيلي مدربا مساعدا وأوليفييه بيدوماس مدربا لحراس المرمى وسيدريك بلوم معدا ‍بدنيا إلى جانب وهبي الخزري الدولي التونسي السابق الذي سيتولى مسؤولية قسم التحليل.

وكان من المقرر أن يعقد لموشي مؤتمرا صحفيا اليوم لكن الموعد تأجل إلى وقت لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسبق للموشي، صاحب الأصول التونسية والمولود في ‌مدينة ليون الفرنسية، أن درب منتخب ساحل العاج، كما خاض تجارب تدريبية مع نوتنغهام فورست الإنجليزي وستاد رين الفرنسي.

وكانت آخر محطاته ‌التدريبية مع نادي الدرعية المنافس في دوري الدرجة الثانية السعودي وذلك بعد مسيرة ‍كلاعب مع أندية إنتر وموناكو وبارما.