بيكيه يقترح إدخال تعديلات ثورية على بعض الألعاب الرياضية

Gerard Piqué of Spain the former professional footballer, multiple title holder and superstar of FC Barcelona speaking during his session at the BRIDGE Summit 2025 at Abu Dhabi National Exhibition Centre ADNEC, United Arab Emirates on December 10, 2025. Gerard Pique highlighted the global expansion of the Kings League and discussed the future of sport and media at the summit. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
بيكيه اقترح إقامة مباريات كرة السلة بين 6 لاعبين وإضافة رميات بـ10 نقاط (غيتي)
Published On 20/1/2026
آخر تحديث: 12:53 (توقيت مكة)

يرى جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الأسبق ومالك نادي أندورا ضرورة إدخال بعض التعديلات على القوانين الخاصة ببعض الألعاب الرياضية.

وأكد بيكيه صاحب فكرة دوري الملوك الذي يجمع بين منافسات كرة القدم بمشاركة صناع المحتوى والترفيه ومنتجي الموسيقى على الإنترنت ويُبث عبر المنصات الرقمية إلى جانب القنوات التلفزيونية، أن بعض القوانين في كرة القدم والتنس والملاكمة وألعاب أخرى تحتاج إلى تغيير.

وقدم بيكيه (38 عاما) رؤيته المبتكرة للألعاب الرياضية في مقابلة أجراها مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بعد ساعات من انتهاء منافسات بطولة كأس العالم لدوري الملوك التي تُوجت البرازيل بها.

وقال بيكيه: "يمكن إحداث ثورة في أي رياضة من خلال تعديل القواعد القديمة جدا. هناك رياضات أخرى مثل كرة القدم، الملاكمة، فنون القتال المختلط وحتى رمي السهام، يمكن إضافة صناع المحتوى ووضع قواعد جديدة لها".

وأضاف: "كما يمكن الاستعانة بمنصات البث مثل تويتش وتيك توك ويوتيوب للوصول إلى جماهير جديدة عبر أساليب توزيع مختلفة. العالم الآن كله متصل بالهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي. لدينا الكثير من الأفكار لنقدمها ونفعلها".

بيكيه اعتبر قواعد بعض الألعاب الرياضية قديمة جدا وبحاجة إلى تحديث (الفرنسية)

وعن تعديلاته المقترحة في كرة القدم قال بيكيه: "لا تزال هي أجمل رياضة في العالم، لو كنت لاعبا لما غيّر القواعد إلا ببعض التفاصيل الصغيرة لأن جزءا من الجمهور يريد شيئا آخر".

وتابع: "لنبدأ من التعادل السلبي، فنتيجة صفر صفر قاتلة للمشاعر. أنا أقترح منتجا لجيل يبحث عن السرعة والتفاعل. فالشباب يريد أن يكون صوته مسموعا ويريد التفاعل".

وعن ذلك زاد: "الاتحادان الدولي والأوروبي لا يستمعان للجمهور ولا يسألانه عما يريد ونحن فعلنا ذلك، تركناهم يختارون ألوان الملعب فاستبدلنا الأخضر بالأسود، اختاروا نوع الحدث ومدة اللعب وأيام المباريات. نحن نسأل وهم يقررون، لأنه في النهاية نحن ما عليه اليوم بفضل من يتابعنا، ونحن نعرف ماذا يريدون".

وعند سؤاله عما إذا كان يشاهد مباريات كرة القدم حاليا، أجاب: "بالطبع أفعل. لا أقول إنها مملة لكنها مختلفة عن تلك التي نقدمها نحن".

ثم تحدّث بيكيه عن أفكاره فيما يتعلق بكرة السلة، وقال: "لماذا لا نحاول تغيير رياضات أخرى، صحيح أن الدوري الأميركي لكرة السلة (إن بي إيه) ممتع لكن يمكن تعديل قواعد أيضا. مثلا يمكن إقامة المباريات 3 ضد 3، أو إضافة رميات بـ10 نقاط إلى جانب الثنائية والثلاثية".

وفيما يتعلق بالتنس الأرضي قال بيكيه: "هناك من لا يستمتعون بمشاهدة مباراة بين ألكاراز وسينر تستمر 5 ساعات. أما نحن فنبحث عن شيء مختلف، لا أبحث عن تحديات بل عن جذب جمهور جديد للاستمرار في مشاهدة كرة القدم والتنس".

المصدر: الصحافة الإيطالية

