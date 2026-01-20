بيكيه يقترح إدخال تعديلات ثورية على بعض الألعاب الرياضية

يرى جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الأسبق ومالك نادي أندورا ضرورة إدخال بعض التعديلات على القوانين الخاصة ببعض الألعاب الرياضية.

وأكد بيكيه صاحب فكرة دوري الملوك الذي يجمع بين منافسات كرة القدم بمشاركة صناع المحتوى والترفيه ومنتجي الموسيقى على الإنترنت ويُبث عبر المنصات الرقمية إلى جانب القنوات التلفزيونية، أن بعض القوانين في كرة القدم والتنس والملاكمة وألعاب أخرى تحتاج إلى تغيير.

وقدم بيكيه (38 عاما) رؤيته المبتكرة للألعاب الرياضية في مقابلة أجراها مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بعد ساعات من انتهاء منافسات بطولة كأس العالم لدوري الملوك التي تُوجت البرازيل بها.

وقال بيكيه: "يمكن إحداث ثورة في أي رياضة من خلال تعديل القواعد القديمة جدا. هناك رياضات أخرى مثل كرة القدم، الملاكمة، فنون القتال المختلط وحتى رمي السهام، يمكن إضافة صناع المحتوى ووضع قواعد جديدة لها".

وأضاف: "كما يمكن الاستعانة بمنصات البث مثل تويتش وتيك توك ويوتيوب للوصول إلى جماهير جديدة عبر أساليب توزيع مختلفة. العالم الآن كله متصل بالهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي. لدينا الكثير من الأفكار لنقدمها ونفعلها".

وعن تعديلاته المقترحة في كرة القدم قال بيكيه: "لا تزال هي أجمل رياضة في العالم، لو كنت لاعبا لما غيّر القواعد إلا ببعض التفاصيل الصغيرة لأن جزءا من الجمهور يريد شيئا آخر".

وتابع: "لنبدأ من التعادل السلبي، فنتيجة صفر صفر قاتلة للمشاعر. أنا أقترح منتجا لجيل يبحث عن السرعة والتفاعل. فالشباب يريد أن يكون صوته مسموعا ويريد التفاعل".

وعن ذلك زاد: "الاتحادان الدولي والأوروبي لا يستمعان للجمهور ولا يسألانه عما يريد ونحن فعلنا ذلك، تركناهم يختارون ألوان الملعب فاستبدلنا الأخضر بالأسود، اختاروا نوع الحدث ومدة اللعب وأيام المباريات. نحن نسأل وهم يقررون، لأنه في النهاية نحن ما عليه اليوم بفضل من يتابعنا، ونحن نعرف ماذا يريدون".

وعند سؤاله عما إذا كان يشاهد مباريات كرة القدم حاليا، أجاب: "بالطبع أفعل. لا أقول إنها مملة لكنها مختلفة عن تلك التي نقدمها نحن".

ثم تحدّث بيكيه عن أفكاره فيما يتعلق بكرة السلة، وقال: "لماذا لا نحاول تغيير رياضات أخرى، صحيح أن الدوري الأميركي لكرة السلة (إن بي إيه) ممتع لكن يمكن تعديل قواعد أيضا. مثلا يمكن إقامة المباريات 3 ضد 3، أو إضافة رميات بـ10 نقاط إلى جانب الثنائية والثلاثية".

وفيما يتعلق بالتنس الأرضي قال بيكيه: "هناك من لا يستمتعون بمشاهدة مباراة بين ألكاراز وسينر تستمر 5 ساعات. أما نحن فنبحث عن شيء مختلف، لا أبحث عن تحديات بل عن جذب جمهور جديد للاستمرار في مشاهدة كرة القدم والتنس".