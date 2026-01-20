نجوم الدوري السعودي يسحبون البساط من أوروبا في كأس أمم أفريقيا

لم يكن تتويج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2026 على حساب المغرب (1-0) مجرد انتصار لـ "أسود التيرانغا"، بل كان إعلاناً رسمياً عن تحول موازين القوى في كرة القدم العالمية؛ حيث أثبت نجوم دوري "روشن" السعودي أن الجودة الفنية لم تعد محتكرة داخل القارة العجوز، بعدما هيمنوا على لقب البطولة والجوائز الفردية.

وتؤكد نتائج وجوائز كأس الأمم الأفريقية أن الاستثمارات السعودية في كرة القدم لم تجذب النجوم لـ "الاعتزال"، بل لـ "التطور"؛ فالمستويات البدنية والفنية التي ظهر بها ماني وكوليبالي وميندي وبونو تؤكد أن التنافسية في الملاعب السعودية أصبحت تحضر اللاعبين للبطولات الدولية الكبرى بأفضل شكل ممكن.

نجوم الدوري السعودي يسحبون البساط من أوروبا

في مشهد يعكس قوة المنافسة في الدوري السعودي، تقاسم نجوم دوري "روشن" أبرز الجوائز الفردية في البطولة التي استضافتها المغرب كالتالي:

ساديو ماني (أفضل لاعب):

نجم النصر السعودي أثبت أنه لا يزال الملك غير المتوج لأفريقيا، بحصده جائزة لاعب البطولة للمرة الثانية في مسيرته. ماني لم يكتفِ بتسجيل هدفين وصناعة 3، بل كان القائد الحقيقي الذي أعاد فريقه للملعب بعد لحظات من التوتر في النهائي، مؤكداً أن توهجه في الملاعب السعودية انعكس إيجاباً على لياقته وحضوره الذهني.

ياسين بونو (القفاز الذهبي):

رغم خسارة المغرب للنهائي، إلا أن حارس الهلال السعودي حصد جائزة أفضل حارس في البطولة. بونو حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات من أصل 7، وتصدى لأهداف محققة أمام السنغال مؤكداً أنه الرقم 1 في القارة دون منازع، مدعوماً بمستوياته المذهلة مع "الزعيم" هذا الموسم.

العمود الفقري للسنغال.. "صنع في السعودية"

المثير للاهتمام أن القوام الأساسي الذي جلب الكأس للسنغال تشكل من "ثلاثي روشن" المرعب:

إدوارد ميندي (حارس الأهلي): الذي تصدى لركلة جزاء إبراهيم دياز المصيرية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

كاليدو كوليبالي (مدافع الهلال): صخرة الدفاع والقائد الذي لم يهتز طوال البطولة.

ساديو ماني (مهاجم النصر): محرك العمليات الهجومية.

ساديو ماني يحسم الجدل: "دورينا ضمن الأقوى عالمياً"

وفي تصريحات "نارية" عقب التتويج، وجه ساديو ماني رسالة مباشرة للمشككين في مستوى الدوري السعودي، قائلاً: "تُوجت بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا وأنا ألعب في الدوري السعودي، وياسين بونو حصد جائزة أفضل حارس وهو أيضاً هناك.. هذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن دوري روشن بات مصنفاً ضمن الأقوى والأفضل في العالم حالياً".

إبراهيم دياز.. الاستثناء الأوروبي الوحيد

وسط هذه السيطرة "السعودية"، نجح إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، في انتزاع جائزة "الهداف" (الحذاء الذهبي) برصيد 5 أهداف، ليكون الصوت الوحيد القادم من الدوريات الأوروبية الكبرى على منصة التتويج الفردي، رغم إهداره ركلة الجزاء الشهيرة بطريقة "بانينكا" أمام ميندي.